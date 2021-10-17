Сколько Team Spirit заработала за победу на The International 10

Перед финальной картой в матче Team Spirit и PSG.LGD был счет 2:2. Из-за разницы в призовых одна карта определяла обладателя лишних 13 миллионов долларов. Напоминаем: финальная игра на The International играется до победы на трех картах. До финальной игры PSG.LGD проиграла две карты за весь турнир. Ранее команда никогда не выигрывала The International.

Обычно каждый новый The International призовой фонд увеличивается. Обычные игроки тоже вносят в него свой вклад. На официальном сайте Dota 2 есть возможность купить боевой пропуск The International (вот тут). Он открывает дополнительные опции, а 25% от стоимости пропуска идут в призовой фонд The International. Увеличение призового фонда можно отслеживать там же.

Напоминаем: Team Spirit появилась в киберспорте в 2015 году. За это время разные составы команды по Dota 2 заработали всего 591 тысячу долларов. На The International команда Team Spirit перекрыла это достижение в несколько раз. ТАСС пишет, что Team Spirit впервые участвовала на The International. Она попала туда через квалификационный отбор.