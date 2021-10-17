Сколько Team Spirit заработала за победу на The International 10
Team Spirit обыграла PSG.LGD в финале The International 10. В 2021 году The International стал турниром с рекордным призовым фондом. Он составлял чуть больше 40 миллионов долларов. Так был побит рекорд 2019 года. Тогда на The International был призовой фонд 34,3 миллиона долларов. The International перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2
Как распределились призовые деньги по высоким местам:
💰 1 место – 18,2 миллиона долларов (Team Spirit)
💰 2 место – 5,2 миллиона долларов (PSG.LGD)
💰 3 место – 3,6 миллиона долларов
💰 4 место – 2,4 миллиона долларов
Перед финальной картой в матче Team Spirit и PSG.LGD был счет 2:2. Из-за разницы в призовых одна карта определяла обладателя лишних 13 миллионов долларов. Напоминаем: финальная игра на The International играется до победы на трех картах. До финальной игры PSG.LGD проиграла две карты за весь турнир. Ранее команда никогда не выигрывала The International.
Обычно каждый новый The International призовой фонд увеличивается. Обычные игроки тоже вносят в него свой вклад. На официальном сайте Dota 2 есть возможность купить боевой пропуск The International (вот тут). Он открывает дополнительные опции, а 25% от стоимости пропуска идут в призовой фонд The International. Увеличение призового фонда можно отслеживать там же.
Напоминаем: Team Spirit появилась в киберспорте в 2015 году. За это время разные составы команды по Dota 2 заработали всего 591 тысячу долларов. На The International команда Team Spirit перекрыла это достижение в несколько раз. ТАСС пишет, что Team Spirit впервые участвовала на The International. Она попала туда через квалификационный отбор.
На турнире The International 10 играли две СНГ-команды. Virtus.pro и Team Spirit встретились друг с другом на стадии плей-офф. Virtus.pro была фаворитом и имела серию из 29 побед подряд над Team Spirit. В итоге Team Spirit совершила сенсацию и победила. Virtus.pro осталась на 5-6 местах. Ее призовые деньги за это достижение – 1,4 миллиона долларов.
The International 10 был проблемным турниром. В последний момент он мог снова попасть под перенос. Изначально турнир планировался в Стокгольме на август 2021 года (уже с учетом годового переноса). Позже сдвинулись даты турнира и поменялось место проведения. В итоге он прошел в Бухаресте на арене с вместимостью 55 тысяч человек, но зрители туда не допускались.
Dota 2 – одна из самых популярных игр в Steam. Она входила в топ-12 лидеров продаж и топ-11 игр по популярности за 2020 год. В день финала The International 10 Dota 2 была лучшей игрой Steam по количеству игроков. Победитель прошлого The International получал 15,6 миллиона долларов. В 2019 году эти деньги забрала OG – она победила Team Liquid (3:1).