Сколько Team Spirit заработала за победу на The International 10

Team Spirit обыграла PSG.LGD в финале The International 10. В 2021 году The International стал турниром с рекордным призовым фондом. Он составлял чуть больше 40 миллионов долларов. Так был побит рекорд 2019 года. Тогда на The International был призовой фонд 34,3 миллиона долларов. The International перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2

Как распределились призовые деньги по высоким местам:

💰 1 место – 18,2 миллиона долларов (Team Spirit)

💰 2 место – 5,2 миллиона долларов (PSG.LGD)

💰 3 место – 3,6 миллиона долларов

💰 4 место – 2,4 миллиона долларов