Так откуда в киберспорте такие деньги? Права на трансляцию стоят 90 млн долларов, призовой фонд − 34 млн

Этот текст − короткий разбор финансовой жизни киберспорта.

Кто инвестирует такие огромные суммы?

Во-первых, самый большой движ происходит вокруг трех игр: Dota 2, League of Legends и Counter-Strike. Их создатели – Valve и Riot Games – вкладываются в раскрутку, организуют турниры и активно продвигают там свой продукт среди обычных геймеров.

Во-вторых, киберспорт притягивает спонсоров. По данным SuperData, почти 75% дохода приносят спонсорские контракты и реклама. Среди инвесторов – крупные мировые бренды, которые вообще не связаны с видеоиграми: Nike, Gillette, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Red Bull, Intel, Coca-Cola, T-Mobile, Toyota. И это не полный список.

Инвесторы ориентируются на целевую аудиторию видеоигр (мужчины от 16 до 24 лет) и уверены, что киберспорт по популярности уже скоро не уступит главным спортивным лигам. Логотипы компаний развешены по стадиону и нашиты на формы игроков, а рекламные ролики транслируются во время онлайн-трансляций.

В-третьих, продажа прав на трансляции. В 2018 году Twitch подписал двухлетний контракт с игрой Overwatch и заплатил за показ матчей лиги не менее 90 миллионов долларов. Это самая дорогая сделка в истории киберспорта. Еще один мощный пример – семилетний контракт на 300 миллионов долларов между BAMTech (дочерняя стриминговая компания The Walt Disney Company) и создателями League of Legends Riot Games.