Так откуда в киберспорте такие деньги? Права на трансляцию стоят 90 млн долларов, призовой фонд − 34 млн
Киберспорт сейчас – мощная индустрия. Пара фактов для понимания масштабов:
- По данным OpTic Gaming, средние зарплаты игроков в League of Legends в Северной Америке за 2018 год − 320 тысяч долларов;
- По подсчетам SuperData, стоимость рынка киберспорта в 2017 году − 1,5 миллиарда долларов. К 2022 году это число за счет увеличения аудитории вырастет до 2,3 миллиарда;
- Призовой фонд The International 2019 (турнир по Dota 2) составил 34 миллиона долларов (в 2011 году – 1,6 миллиона, в 2016 – 20,7 миллиона).
Этот текст − короткий разбор финансовой жизни киберспорта.
Кто инвестирует такие огромные суммы?
Во-первых, самый большой движ происходит вокруг трех игр: Dota 2, League of Legends и Counter-Strike. Их создатели – Valve и Riot Games – вкладываются в раскрутку, организуют турниры и активно продвигают там свой продукт среди обычных геймеров.
Во-вторых, киберспорт притягивает спонсоров. По данным SuperData, почти 75% дохода приносят спонсорские контракты и реклама. Среди инвесторов – крупные мировые бренды, которые вообще не связаны с видеоиграми: Nike, Gillette, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Red Bull, Intel, Coca-Cola, T-Mobile, Toyota. И это не полный список.
Инвесторы ориентируются на целевую аудиторию видеоигр (мужчины от 16 до 24 лет) и уверены, что киберспорт по популярности уже скоро не уступит главным спортивным лигам. Логотипы компаний развешены по стадиону и нашиты на формы игроков, а рекламные ролики транслируются во время онлайн-трансляций.
В-третьих, продажа прав на трансляции. В 2018 году Twitch подписал двухлетний контракт с игрой Overwatch и заплатил за показ матчей лиги не менее 90 миллионов долларов. Это самая дорогая сделка в истории киберспорта. Еще один мощный пример – семилетний контракт на 300 миллионов долларов между BAMTech (дочерняя стриминговая компания The Walt Disney Company) и создателями League of Legends Riot Games.
Почему так дорого? Потому что создатели игр уверены, что через просмотр киберсоревнований зритель сам захочет поиграть. Не факт, но охват аудитории – гигантский: финал League of Legends в 2018 году посмотрели 99,6 миллиона зрителей (трансляция шла на 19 языках, показывалась на 30 каналах и в социальных сетях – например, вконтакте). По оценкам Goldman Sachs, аудитория зрителей League of Legends, Dota 2, Overwatch и Counter-Strike через три года сравняется с масштабами НФЛ.
Стриминговые сервисы – одни из главных покупателей киберспортивного контента и его популяризаторы. Twitch (Amazon выкупил его у Google за 1 миллиард долларов) позволяет геймерам транслировать игру и зарабатывать на этом за счет контрактов с рекламодателями и донатов от болельщиков. При этом с Twitch конкурирует и YouTube, и телеканалы, и социальные сети. Получается очень сильно: например, финал североамериканской лиги по League of Legends через Twitch и YouTube посмотрели 600 тысяч человек.
The International – самый дорогой кибертурнир, но таким его делают пользователи
Организатор и создатель игры Dota 2 компания Valve для участников турнира выделяет в качестве призовых 1,6 миллиона долларов. Все остальное – проценты (Valve отдает 25%) от продажи пользователям «боевых пропусков» [доступ к дополнительным услугам и турнирам, которые помогают прокачивать уровень и открывать новый инвентарь].
Офигейте: призовой фонд The International 2019 в Шанхае составил рекордные для киберспорта 34 миллиона долларов, то есть пользователи за счет покупок увеличили его на 2044%. Команда OG, второй год подряд выигравшая турнир, получила 15 миллионов (почти половина призового пула). Российская команда Virtus.pro на The International 2019 заняла 9-12 место, но заработала 700 тысяч долларов.
Давайте коротко: как в киберспорте зарабатывают?
Если вы игрок (или команда):
- Зарплата (в Virtus.pro игроки в Dota 2 и Counter-Strike получают 10 тысяч долларов в месяц);
- Призовые на турнирах;
- Контракты со спонсорами;
- Продажа фирменной одежды;
- Стримы и донаты от зрителей.
Если вы киберспортивная организация:
- Спонсорские контракты;
- Продажа билетов на турниры и прав на трансляции (особенный кайф – Южная Корея и Китай: в ЮК билеты (26 тысяч) на финал League of Legends в 2019 году разлетелись за четыре часа, а два года назад Национальный стадион в Пекине собрал 40 тысяч зрителей).