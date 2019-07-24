Есть миллион долларов? Его с трудом хватит на один пост в инстаграме Роналду

Специальный сервис Hopper опубликовал данные о стоимости рекламы в инстаграм-аккаунтах спортсменов и людей из шоу-бизнеса. Среди спортсменов лидирует Криштиану Роналду. Чтобы что-нибудь отрекламировать в его инстаграме теперь нужно заплатить португальцу почти миллион долларов, а именно – 975 тысяч.

Интересно, что еще два года назад расценки составляли примерно 400 тысяч. В прошлом году рекламный пост в аккаунте Криштиану обошелся бы в 750 тысяч. Так что в прошлом году цена по сравнению с позапрошлым выросла примерно на 87%, а в этом – «лишь» на 30%.