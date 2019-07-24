Есть миллион долларов? Его с трудом хватит на один пост в инстаграме Роналду
Специальный сервис Hopper опубликовал данные о стоимости рекламы в инстаграм-аккаунтах спортсменов и людей из шоу-бизнеса. Среди спортсменов лидирует Криштиану Роналду. Чтобы что-нибудь отрекламировать в его инстаграме теперь нужно заплатить португальцу почти миллион долларов, а именно – 975 тысяч.
Интересно, что еще два года назад расценки составляли примерно 400 тысяч. В прошлом году рекламный пост в аккаунте Криштиану обошелся бы в 750 тысяч. Так что в прошлом году цена по сравнению с позапрошлым выросла примерно на 87%, а в этом – «лишь» на 30%.
Топ-10 среди спортсменов выглядит следующим образом. В нем лишь два человека не играют в футбол:
- Криштиану Роналду – $975 тысяч
- Неймар – $722 тысячи
- Лионель Месси – $648 тысяч
- Дэвид Бекхэм – $357 тысяч
- Леброн Джеймс (баскетбол) – $272 тысячи
- Роналдиньо – $256 тысяч
- Гарет Бэйл – $218 тысяч
- Златан Ибрагимович – $200 тысяч
- Вират Коли (крикет) – $196 тысяч
- Луис Суарес – $184 тысячи
Из всех знаменитостей Роналду занимает третье место по цене поста в инстаграме. Больше денег берут две американские девушки. Это певица Ариана Гранде – $996 тысяч и модель Кайли Дженнер - $1,266 млн.
В топ-10 среди всех знаменитостей всего два футболиста, помимо Роналду это Неймар, занимающий девятое место между Тэйлор Свифт и Джастином Бибером.
На данный момент в инстаграме Роналду числится 176 миллионов подписчиков. Он заметно опережает по этому показателю и Месси (126 млн), и Неймара (123 млн), и других спортсменов.