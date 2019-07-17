FaceApp появилось в России, а тема старения запустилась с Африки

Приложение FaceApp − главный хит июля. Если пользуетесь инстаграмом, то наверняка уже видели десятки постов, где люди состаривают себя в этом приложении. Спортсмены тоже обожают эту тему и активно постят селфи в фильтрах старости (подборка в конце этого текста).

FaceApp − важное культурное явление, которое ставит вопросы о том, что реально, а что − нет, как далеко продвинулись технологии и что нам интересно. Пока подобные приложения используются лишь для шуток и развлечений, но быстрота и качество его работы доказывают одно: уже сейчас нет ничего сложного в том, чтобы создать реалистичное искусственное фото или видео.