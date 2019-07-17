FaceApp появилось в России, а тема старения запустилась с Африки
Приложение FaceApp − главный хит июля. Если пользуетесь инстаграмом, то наверняка уже видели десятки постов, где люди состаривают себя в этом приложении. Спортсмены тоже обожают эту тему и активно постят селфи в фильтрах старости (подборка в конце этого текста).
FaceApp − важное культурное явление, которое ставит вопросы о том, что реально, а что − нет, как далеко продвинулись технологии и что нам интересно. Пока подобные приложения используются лишь для шуток и развлечений, но быстрота и качество его работы доказывают одно: уже сейчас нет ничего сложного в том, чтобы создать реалистичное искусственное фото или видео.
Приложение уже было популярным два года назад
История FaceApp началась с «Яндекса», а точнее с его бывшего сотрудника Ярослава Гончарова. В 2013 году россиянин создал собственную компанию Wireless Lab, которая занимается разработкой приложений.
Компания Wireless Lab, согласно сайту FaceApp, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Именно здесь в январе 2017 года появилась первая версия приложения.
Популярность пришла не сразу: до апреля все обсуждали другое приложение российских разработчиков Prisma. Но затем случился прорыв.
Все основные фишки приложения были теми же самыми, но тот самый «фильтр старика» тогда не был главным. Намного популярнее был фильтр, меняющий пол человека: например, вот так бы под ним выглядит Джанлуиджи Буффон.
Новая популярность началась с Африки
Сервис для мониторинга App Annie, по данным VC, зафиксировал новую популярность приложения 9 июля: оно попало в топ-50 в Ботсване и ЮАР. Уже через пару дней приложение распространилось по всему миру.
По данным Google Trends, самый большой интерес к приложению по-прежнему в Африке: в топе Сирия, Ангола, Ирак и Ливия. В Европе им пользуются в основном в Португалии, Испании, Италии, Турции и странах Восточной Европы. Также гигантский интерес в Южной Америке − в Аргентине и Бразилии.
По сравнению с 2017 годом приложение сильно доработали: «фильтр старения» в большинстве случае создает фото, практически не отличимые от реальных. Судя по AppStore, последнее глобальное обновление, которое позволяет использовать фильтры высокого качества, вышло месяц назад.
Как устроено приложение?
В основе алгоритмов FaceApp − нейросеть. Вот как это работает: создатели программы загружают огромное количество данных до и после изменений. В данном случае это могут быть фотографии людей в молодости и их же фотографии в старости.
Программа сама анализирует, как изменилось лицо человека за это время, и после этого может провести аналогичные изменения и на новой, незнакомой фотографии. Подобным способом работает и наш мозг, но точность нейросетей уже в несколько раз выше для некоторых сфер жизни. Пока нейросети не умеют писать качественные книги или хорошую музыку, зато в обработке фотографий они уже превзошли нас. Есть несколько других примеров программ, которые работают аналогичным способом, и уже привели к широкому резонансу.
1. DeepFake. Если быть точнее, DeepFake − это не конкретная программа, а скорее технология замены лица в видео одного человека на другого. Например, на ютьюбе есть канал Ctrl Shift Face, который заменяет в фильмах одного актера на другого. Ниже − фильм «Сияние» с Джимом Керри в главной роли вместо Джека Николсона.
Опасность DeepFake в том, что снижает ценность видеозаписей как доказательства преступлений: практически каждый сможет подделать лицо человека на любом видео.
2. DeepNude. Это приложение придумали для того, чтобы «раздевать» девушек на фотографиях. Уже спустя пару недель работы приложение закрыли: девушки жаловались, что оно позволяет создавать компрометирующие их фото и видео. Но проблема в том, что технология, используемая в этом приложении не представляет никакой сложности, и практически любой специалист по нейросетям (которых становится все больше) может создать аналогичную.