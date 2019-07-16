Смолов сходил на Comment Out. Тер морковь на Бузову, оплатил ремонт Дома Культуры
16 сентября на ютуб-канале «Чикен Карри» вышел новый эпизод шоу Comment Out: в нем приняли участие Федор Смолов и Ольга Бузова. Выпуск записывали, по всей видимости, 8 июля: в этот день комментарии Смолова заметили в соцмедиа.
Для тех, кто не в курсе, объясняем суть шоу: в него приглашаются два известных человека, каждому из которых предлагается на выбор либо написать оскорбительный комментарий знаменитому человеку в инстаграме, либо выполнить наказание. Побеждает участник, написавший больше всего комментариев.
Шоу делает команда шоумена Александра Гудкова, который участвовал в «Вечернем Урганте», КВН и Comedy Woman, а сейчас известен благодаря клипам на ютубе (Киркоров, Билан, Little Big) и собственному контенту на канале.
Дальше будет много спойлеров выпуска со Смоловым. Если вы планируете посмотреть его самостоятельно, то лучше не читать.
Кому и что написал Смолов?
- Певцу Юркиссу: «Я гордость и лицо нации. А все завистники с тобой во главе пусть сосут жопу». Именно этот комментарий завирусился еще до выхода видео: про него, в частности, написал юмористический паблик ВГИК.
- Артему Дзюбе: «Готов перевести каждому по 1000 рублей, кто напишет под этим постом «бритая пися» и пришлет скрин в директ».
- Виктории Боне: «Приезжай ко мне − понюхаешь ко##ин с моей задницы. Но без ко##ина».
Из трех комментариев в настоящий момент остался только один, самый первый. Комментарии у Дзюбы и Бони удалены либо самим Смоловым, либо владельцами страниц.
Что еще сделал Смолов?
Оплатил ремонт Дома Культуры в Алтайском крае за 400 тысяч рублей
Таким было наказание Смолова в одном из этапов шоу. Это действительно настоящий Дом Культуры из Алтайского края: на краудфандинге собирали 414 тысяч на ремонт крыши Дома Культуры. Смолов вложил 400, и теперь, по условиям краудфандинговой платформы, этот Дом Культуры должны назвать в его честь.
Кстати, это наказание Смолов выбрал вместо того, чтобы писать следующий комментарий Дмитрию Нагиеву: «Как же у меня жжет пукан от вчерашних острых крылышек! Твой язык стал бы для меня настоящим подорожником».
Натер морковь на лицо Ольге Бузовой
Выглядело это очень неоднозначно, но почти наверняка этот скриншот разойдется по социальным сетям. Это было наказание не для Смолова, а для самой Бузовой: Федор тут был лишь ассистентом.
Позвонил Илье Ковальчуку, чтобы рассказать о своих отношениях с Бузовой
Отношения, разумеется, не настоящие: таковы были условия последнего этапа, где вместо комментария нужно было звонить по телефону. Ковальчук позитивно оценил новость об «отношениях» Смолова и Бузовой и не заметил подвоха.