Смолов сходил на Comment Out. Тер морковь на Бузову, оплатил ремонт Дома Культуры

16 сентября на ютуб-канале «Чикен Карри» вышел новый эпизод шоу Comment Out: в нем приняли участие Федор Смолов и Ольга Бузова. Выпуск записывали, по всей видимости, 8 июля: в этот день комментарии Смолова заметили в соцмедиа.

Для тех, кто не в курсе, объясняем суть шоу: в него приглашаются два известных человека, каждому из которых предлагается на выбор либо написать оскорбительный комментарий знаменитому человеку в инстаграме, либо выполнить наказание. Побеждает участник, написавший больше всего комментариев.

Шоу делает команда шоумена Александра Гудкова, который участвовал в «Вечернем Урганте», КВН и Comedy Woman, а сейчас известен благодаря клипам на ютубе (Киркоров, Билан, Little Big) и собственному контенту на канале.