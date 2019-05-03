«Хештег Юнайтед» – команда новой реальности. Ее ютуб-канал круче, чем у топ-клубов Европы

Единственный клуб, который вы наверняка не знаете – это «Хештег Юнайтед», попавший на 21 место. Он оказался выше «Шахтера», ПСВ, «Милана» и «Селтика». Можете посмотреть сами, чем этот канал так выделяется.

Команда со странным названием играет в десятом дивизионе чемпионата Англии. Ее основатель – ютубер Спенсер Оуэн – создал команду ради шутки, но уже в этом году, в первом полноценном сезоне, команда выиграла лигу и вышла в девятый дивизион.

Пранк, который вышел из под контроля.