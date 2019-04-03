Видели новости, что ютуб-каналы «Зенита» и «Спартака» попали в европейский топ? Там скандал из-за спартаковских просмотров (мы все разгадали)

Канал «Зенита» сильнее по всем объективным метрикам. И, похоже, по восприятию тоже. В Санкт-Петербурге пробуют больше форматов, так разнообразнее контент, выше продакшен и качество картинки, чаще случаются вирусные ролики.

Почему тогда в мартовском рейтинге от D&F «Спартак» оказался выше?

Что не так с этими цифрами?

Директор новых медиа «Зенита» Егор Крецан в твиттере заметил, что 19 марта у спартаковского канала случился резкий скачок просмотров: видео посмотрели +2 500 000 раз.

«Не могу промолчать, так как вчера рвали на себе волосы всем коллективом (на самом деле нет). Очевидно, случилось немного магии: № 15 налили за один день 2,5 млн просмотров, № 1 – сразу 58 млн. Следов этих просмотров нет. Надежда одна: придет [коммерческий директор «Спартака»] Атаманенко и все объяснит. Также сразу должен сказать, что на 146% уверен: коллеги с юга не имеют к этому никакого отношения».

Крецан ссылается на статистику канала на платформе Social Blade: