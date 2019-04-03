Видели новости, что ютуб-каналы «Зенита» и «Спартака» попали в европейский топ? Там скандал из-за спартаковских просмотров (мы все разгадали)
Что за топ?
Сегодня вышла новость (у нас на «Голе» ее не было, но вообще везде об этом говорили), что ютуб-каналы «Зенита» и «Спартака» попали в топ-25 по суммарным просмотрам за март среди европейских клубов. У питерцев 17-е место и 2,69 млн просмотров, у москвичей – 15-е место и 2,94 млн.
Данные собирает компания Deportes & Finanzas – испанская консалтинговая и аналитическая компания про финансы и экономику. Она не крупная и не популярная (например, в их твиттере всего 25 тысяч подписчиков), но они регулярно отмечают в своих рейтингах русские клубы, поэтому в России новости от D&F появляются не в первый раз.
Стоп. «Спартак» в ютубе круче «Зенита»?
Сравниваем по фактам.
Ютуб-канал «Спартака»:
- 198 тысяч подписчиков
- За март вышло 34 видео. Из них длиннее 10 минут – только шесть.
- Больше всего просмотров в месяце собрал ролик про атмосферу вокруг матча с «Зенитом» – всего 56 тысяч просмотров. Все остальные видео марта набрали сильно меньше.
- Набирали ли спартаковские видео хоть раз миллион? Да, однажды. У этого видео – 1,1 млн.
Ютуб-канал «Зенита»:
- 456 тысяч подписчиков
- За март вышло 50 видео. Из них длиннее 10 минут – 20.
- Больше всего просмотров в месяце собрала трансляция товарищеского матча с «Аустрией» – 119 тысяч просмотров. Это мы еще не учли 30-секундный рекламный ролик нового зенитовского продукта Z+ (потому что его могли показывать большему числу людей как платную рекламу).
- Сколько раз зенитовские ролики пробивали отметку в миллион просмотров? 11 раз.
Канал «Зенита» сильнее по всем объективным метрикам. И, похоже, по восприятию тоже. В Санкт-Петербурге пробуют больше форматов, так разнообразнее контент, выше продакшен и качество картинки, чаще случаются вирусные ролики.
Почему тогда в мартовском рейтинге от D&F «Спартак» оказался выше?
Что не так с этими цифрами?
Директор новых медиа «Зенита» Егор Крецан в твиттере заметил, что 19 марта у спартаковского канала случился резкий скачок просмотров: видео посмотрели +2 500 000 раз.
«Не могу промолчать, так как вчера рвали на себе волосы всем коллективом (на самом деле нет). Очевидно, случилось немного магии: № 15 налили за один день 2,5 млн просмотров, № 1 – сразу 58 млн. Следов этих просмотров нет. Надежда одна: придет [коммерческий директор «Спартака»] Атаманенко и все объяснит. Также сразу должен сказать, что на 146% уверен: коллеги с юга не имеют к этому никакого отношения».
Крецан ссылается на статистику канала на платформе Social Blade:
Важное. Крецан сразу подчеркнул, что не обвиняет «Спартак» в умышленной накрутке. Об этом он отдельно сказал, придя в комментарии под новостью о своей цитате на Sports.ru: «Так как коллеги-журналисты решили сделать громкий заголовок вместо правильного, все же уточню, как сделал это и в твиттере: «Спартак» к этому, я практически уверен, никакого отношения не имеет. Если кого-то в чем-то в этой ситуации и подозревать, то либо сам YouTube, либо систему подсчета статистики (socialblade, например). Если однажды еще какой-то из клубов РПЛ по делу войдет в топ-20 по просмотрам в Европе, буду только рад, и нас это наверняка еще больше мотивирует».
В чем может быть причина?
Далее – слово самому шарящему в магии ютуба среди редакции «Гола» Денису Лапшину:
«10 марта 2018 года у Спартака пропало 2.4 миллиона просмотров, за этот день у них ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ статистика. Видим на графике скачок вниз.
Никто ничего не накручивал, скорее всего, это следствие несовершенства модели расчета просмотров Social Blade. В теории, конечно, «Спартак» мог специально скрыть эти видео, чтобы потом вернуть и получить прирост, но мне кажется, что если бы они хотели осознанно так смухлевать, они бы не стали ждать год. Так что списываем на ошибку».
P.S. Зато директор «Спартака» намекал на манипуляции «Зенита» вк
Помните, в цитате выше Крецан упомянул коммерческого директора «Спартак» Александра Атаманенко. Все из-за этого твита от 28 марта.
Возможно, ютуб удалил какие-то ролики. Или сам «Спартак» их скрыл. Скорее всего, эти скандальные +2,5 млн в марте 2019-го – просто те же просмотры, что ютуб им тогда скрутил. И Social Blade подумал, что это какие-то новые просмотры. На графике ниже видно зеркальное возвращение этой ямы вверх.
Тогда Крецан не комментировал обвинения в накрутке публично, но из-за шума вокруг ютуба между ним и Атаманенко все-таки случился короткий обмен уколами: