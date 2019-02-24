Главный скейтбордист планеты учит дочь кататься на скейтборде. Видео – хит
Тони Хоук известен своими трюками на скейтборде. В 1999 году он первым из профессиональных скейтбордистов выполнил трюк Indy 900, обернувшись вокруг себя на 900 градусов. Всего за карьеру Хоук трижды повторял этот сложный элемент, сделавший его самым известным скейтбордистом в мире.
Теперь у 50-летнего Хоука новое испытание в жизни. Тони поставил на скейтборд собственную дочь и сильно волновался во время ее первой попытки. У видео уже больше 2 миллионов просмотров и 27 тысяч ретвитов. Девочка справилась, все рады.
Хоук выиграл кучу соревнований и даже снялся в нескольких фильмах. Например, в 2002 году он сыграл самого себя в фильме «Крутой парень».
Хорошо знакомы с умениями Хоука и любители видеоигр. В 1999 году компания Activision начала выпуск серии игр Tony Hawk's Pro Skater. Последняя игра серии появилась в 2015 году, а всего насчитывается 17 частей. Почти во все из них можно поиграть на PlayStation.
Видеоигры - это отлично, но смотреть за Хоуком в реальности точно еще интереснее.