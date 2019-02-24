Главный скейтбордист планеты учит дочь кататься на скейтборде. Видео – хит

Хоук выиграл кучу соревнований и даже снялся в нескольких фильмах. Например, в 2002 году он сыграл самого себя в фильме «Крутой парень».

Хорошо знакомы с умениями Хоука и любители видеоигр. В 1999 году компания Activision начала выпуск серии игр Tony Hawk's Pro Skater. Последняя игра серии появилась в 2015 году, а всего насчитывается 17 частей. Почти во все из них можно поиграть на PlayStation.

Видеоигры - это отлично, но смотреть за Хоуком в реальности точно еще интереснее.