Феликс Магат

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Однажды Магат лечил игрока компрессом из сыра и вина
#Феликс Магат
Отношения Рауля и фанатов «Шальке» – 💙. Он говорил о бесконечной любви к ним и слушал песни в свою честь
#Рауль
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