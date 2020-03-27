Отношения Рауля и фанатов «Шальке» – 💙. Он говорил о бесконечной любви к ним и слушал песни в свою честь

Есть несколько причин, из-за которых Рауль покинул «Реал».

1. Отношения с Пересом. Перес даже допускал публичные колкости в его адрес: «Рауль? Да, он легендарен для «Реала». Но он не способен вести его вперед – к победам. Нужен новый лидер. Думаю, Криштиану станет им». После этой фразы Рауль сказал, что руководство должно быть благодарить его за те победы, которые были у клуба при нем.

Перес полностью поддерживал Пеллегрини, при котором Рауль все чаще оставался в запасе. С Пеллегрини у Рауля тоже не сложились отношения – он был недоволен недостатком игровой практики.

2. Рауль хотел больше играть, но никто не обещал ему это. Моуринью сразу сказал, что построит команду вокруг Роналду. Еще один страйк в адрес Рауля. На момент 2010 года у «Реала» были Игуаин, Бензема, по ходу сезона подтянулся Адебайор. Клубу просто был не нужен 33-летний малозабивной ветеран.

Еще испанские СМИ писали о конфликте с Роналду. Но сам Рауль несколько раз разрушал этот миф. «У нас с Роналду прекрасные отношения. Он будущий лидер «Реала». Он просит некоторых советов у меня, я помогаю ему в адаптации. Он моложе меня, но в плане игры я даже должен немного учиться у него».

Плюс Рауля много раз видели в одной компании с Роналду – смеялись, о чем-то болтали, весело проводили время.

Перес и его желание резко омолодить команду победили. В июле 2010-го в «Реале» появились Ди Мария, Озил, Каналес, а Раулю просто не нашлось там места. Он ушел в статусе свободного агента. Потом рассказывал, что был безработным до шестого телефонного звонка (как раз тогда ему позвонили из «Шальке»).