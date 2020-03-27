Отношения Рауля и фанатов «Шальке» – 💙. Он говорил о бесконечной любви к ним и слушал песни в свою честь
Конец первого десятилетия XXI века для «Реала» было крайне тяжелым. «Барселона» вместе с Гвардиолой захватили власть не только в испанском, но и в европейском футболе. Внутри «Реала» тоже все было не очень хорошо: в 2008-м Флорентино Перес даже публично сказал, что состав команды не отвечает чемпионским амбициям. Так «Реал» устроил перестройку.
Символом всех изменений стал Криштиану Роналду, пришедший и сразу же вытеснивший из состава Рауля. Сезон-2009/10 стал для Рауля последним в «Реале». Ближе к концу сезона он стал твердым игроком запаса, результативность не впечатляла (всего 5 голов в 30 матчах Примеры), а отношения с Пересом испортились.
Есть несколько причин, из-за которых Рауль покинул «Реал».
1. Отношения с Пересом. Перес даже допускал публичные колкости в его адрес: «Рауль? Да, он легендарен для «Реала». Но он не способен вести его вперед – к победам. Нужен новый лидер. Думаю, Криштиану станет им». После этой фразы Рауль сказал, что руководство должно быть благодарить его за те победы, которые были у клуба при нем.
Перес полностью поддерживал Пеллегрини, при котором Рауль все чаще оставался в запасе. С Пеллегрини у Рауля тоже не сложились отношения – он был недоволен недостатком игровой практики.
2. Рауль хотел больше играть, но никто не обещал ему это. Моуринью сразу сказал, что построит команду вокруг Роналду. Еще один страйк в адрес Рауля. На момент 2010 года у «Реала» были Игуаин, Бензема, по ходу сезона подтянулся Адебайор. Клубу просто был не нужен 33-летний малозабивной ветеран.
Еще испанские СМИ писали о конфликте с Роналду. Но сам Рауль несколько раз разрушал этот миф. «У нас с Роналду прекрасные отношения. Он будущий лидер «Реала». Он просит некоторых советов у меня, я помогаю ему в адаптации. Он моложе меня, но в плане игры я даже должен немного учиться у него».
Плюс Рауля много раз видели в одной компании с Роналду – смеялись, о чем-то болтали, весело проводили время.
Перес и его желание резко омолодить команду победили. В июле 2010-го в «Реале» появились Ди Мария, Озил, Каналес, а Раулю просто не нашлось там места. Он ушел в статусе свободного агента. Потом рассказывал, что был безработным до шестого телефонного звонка (как раз тогда ему позвонили из «Шальке»).
«Шальке» покорил его обещаниями. В ответ на это он изменил клуб и отношение его болельщиков к иностранцам
«Мне позвонили из «Шальке». Они стали описывать город, Бундеслигу, свои планы и перспективы. Я остановил, поблагодарил и спросил, зачем я им нужен. Я услышал: «Ты будешь нашим лидером, нам все равно, что у тебя было мало практики в последнее время. Мы рассчитываем на тебя». Мне этого было достаточно».
«Шальке» взял Рауля, не заплатив за него ни пенни. Параллельно в клуб подтянулся Клас Ян-Хунтелар, и болельщики удивлялись – как два сильных форварда приживутся в одном составе.
Оказалось, что очень просто. Ради этого Магат специально заиграл в два нападающих, а Рауль и Хунтелар идеально дополняли друг друга. Вот слова Рауля: «Клас великолепен. Он отлично понимает, как мы будем развивать атаку. Он подстраивается под мои действия. Мы с ним нашли взаимопонимание». Сказал он это после двух месяцев игры вместе.
А вот слова Хунтелара: «Рауль мне как старший брат. Он помогает, он говорит об игре «Шальке» так, будто он всю жизнь играл за команду. Хотя мы пришли практически одновременно».
Отношения с болельщиками – отдельная тема. Фанаты «Шальке» очень тепло приняли Рауля, но они первое время совсем не понимали Магата, когда тот давал Раулю капитанскую повязку. Причина проста: в «Шальке» были Нойер и Хеведес, которые, по их мнению, были самыми безальтернативными капитанами. Они считали, что капитанами клуба должны быть либо воспитанники «Шальке», либо немецкие игроки.
Рауль менял это стереотипное мышление с самого начала. Он подкупал болельщиков результативностью и душевными интервью:
- «Когда я покинул «Реал», я даже не жалел об этом. Я пришел в «Шальке», у нас классная команда, за нас играют просто великолепные игроки».
- «Шальке» навсегда заняло место в моем сердце. Я обожаю болельщиков «Шальке». Они мотивируют меня».
- После второго матча с «Боруссией» из Дортмунда в сезоне-2010/11 он сказал: «Я прочувствовал вкус дерби. В этом мире нет ничего сильнее этого матча в плане эмоций. Жаль, что мы не победили (0:0), но я сделаю все, чтобы мы обыграли Дортмунд в следующем матче». После этого фанаты «Шальке» поплыли.
Болельщики «Шальке» посвятили Раулю две кричалки и плакали, когда тот уезжал из Германии спустя два года игры, как будто прощаясь с легендой, которая посвятила клубу пару десятилетий. На прощание Рауль сказал:
«Вы – лучшие. После ухода из «Реала» я думал, что на этом моя карьера подходит к концу. Но вы убедили меня в том, что есть и другие места, где я могу чувствовать себя как дома. Гельзенкирхен остался в моем сердце навсегда. Я люблю вас».
28 апреля 2012-го он в последний раз вышел перед фанатами «Шальке» – в матче против «Вердера» забил гол и отдал голевую. Фанаты провожали его бурными аплодисментами и баннером, когда он после матча уходил в подтрибунное помещение.