Текстов про историю Марадоны в «Наполи» много не бывает. Вот новый – тут мафия, слава и ненависть от тех, кто когда-то любил
Все титульное величие «Наполи» – период с 1986-го по 1990-й. Там были два чемпионства, Кубок УЕФА и много-много славы. Этот «Наполи» – пик сияния Диего Марадоны. Параллельно с клубом он еще выигрывал для Аргентины чемпионат мира, утопая в обожании толпы. Его история в Неаполе горела очень ярко, но потухла слишком резко и очень драматично.
Вот как все было.
Говорят, этот трансфер сделала мафия
Неизвестно, сколько еще пройдет времени, когда в «Наполи» придет футболист, который харизмой и мастерством затмит самого непосредственного разбойника в истории мирового футбола. Переезд Марадоны из Барселоны в Неаполь – шок, но даже не из-за масштаба звезды, который в неполные 16 лет привел клуб «Архентинос Хуниорс» к первому титулу, затем вернул статус лидера «Боке Хуниорс» и был одним из героев «Барселоны». Просто «Наполи» считался одной из самых бедных команд Серии А, хотя стабильно закрепился в высшем дивизионе.
Через трафик с ревущими гудками авто и не менее шумным диско 5 июля 1984 года Диего Марадону привезли на стадион «Сан-Паоло» в Неаполе. В свои 23 он уже видел немало рехнувшихся фанатов – например, во время матчей «Боки» против «Ривер Плейта». Но, выйдя из тоннеля в форме нового клуба, Марадона замер от рева восьмидесяти тысяч людей, бросивших все дела ради него одного.
На первой пресс-конференции французский журналист Аллен Шалу прямо спросил про слух: за трансфер в 14 миллиардов лир (на тот момент – около 7,6 миллиона долларов) заплатила каморра. Она же и приказала выдать новичку 10-й номер. Марадона упорно делал вид, что не услышал вопрос, а президент «Наполи» Коррадо Ферлаино отказывался комментировать слухи, заявив, что «Неаполь – честный город».
Все волшебство Марадона делал в бутсах без стелек
Когда главный тренер Рино Маркези представил Марадону игрокам, те неожиданно стали хлопать, хотя традиция встречать новичков символическими аплодисментами в «Наполи» появилась сильно позднее. Клуб делал все для комфорта Марадоны. Ему нашли апартаменты недалеко от стадиона «Сан-Паоло», а во время выездных игр заселяли в один номер с другим аргентинцем Даниэлем Бертони. Впоследствии именно через Бертони «Севилья» будет договариваться о трансфере Марадоны в 1992-м.
Еще до известных проблем с веществами Марадону подсадили на другой наркотик – кофе. Одним из первых людей клуба, с которыми он познакомился, был заведующий хозяйством «Наполи» Томмазо Стараче. Он проработает в клубе более 40 лет, а его историй про Марадону хватит на десять таких текстов. Так, Стараче отвечал за форму и часто вспоминал, что Марадона играл без стелек, из-за чего шипы давили через подошву и ее приходилось вечно подклеивать в этих местах.
Стараче же подтверждает: Марадона в первые сезоны – это улыбка, самоотдача и тренировки, с которых он уходил последним. Оттуда выросли победа на чемпионате мира-1986 в Мексике и чемпионство «Наполи», чего прежде с клубом не случалось, а после ухода Марадоны – так и не повторилось.
Вокруг конкуренты, забитые звездами
Эпоха Марадоны 80-х уникальна еще тем, что он тащил довольно усредненную команду, играя в лучшей и самой конкурентной лиге мира. В составе «Ювентуса» рубились Бонек, Платини, Кабрини, Джентиле, Ширеа и Росси. За «Интер» фестивалили Маттеус, Альтобелли, Серена, Румменигге, Бергоми и Бреме.
А «Милан» конца 80-х до сих пор считается сильнейшим в собственной истории. Главный тренер Арриго Сакки держал на контракте трех голландских гениев, ставших годом ранее чемпионами Европы – Франка Райкарда, Рууда Гуллита и Марко ван Бастена. Голкипер Джованни Галли к тому моменту уже не вызывался в сборную Италии, зато проводил лучший период карьеры. Вместе с капитаном той команды Франко Барези они подтягивали молодых Алессандро Костакурту и Пауло Мальдини. Плюс в составе Сакки были другие солидные фигуры: Анджело Коломбо, Мауро Тассотти и лучший ученик – Карло Анчелотти.
Во всем этом котле звезд Марадона сиял сам и вдохновлял остальных.
Марадона для одноклубников был разным: Дзолу воспитал, вратаря-изобретателя – подкалывал
Марадона задвинул в запас прямого конкурента по позиции Франческо Романо. У него была отличная техника, но ужасный удар. В целом его устраивал статус резервиста, но после ухода Оттавио Бьянки, с которым «Наполи» впервые стал чемпионом Италии, а затем и обладателем кубка УЕФА, главным тренером стал 42-летний Альберто Бигон.
Молодой спец освежил состав, вместе с Романо избавился от левого защитника Антонио Караннанте, а также планировал продать вратаря Раффаэле Ди Фуско, которого постоянно подкалывал Марадона из-за вечного статуса резервиста (33 матча за 14 лет в составе «Наполи»). Ди Фуско прославился еще и тем, что изобрел и запатентовал «отражатель траекторий» – специальное устройство для тренировок отражения ударов, которые меняют направление в последний момент. Его хотели продать еще в 1989-м, но идея возмутила болельщиков, и решение отсрочили на один сезон.
Главный тренер Оттавио Бьянки использовал Диего Марадону не только как плеймейкера и ключевого игрока, но и еще как пример, рядом с которым могли бы расти игроки. Наиболее удачные примеры – Фернандо Де Наполи и Джанфранко Дзола. Оба потом играли в сборной Италии. О Марадоне сам Дзола вспоминал так: «Если бы я тогда не соприкоснулся с Марадоной, то точно не стал бы таким футболистом. Я у него многому научился. Фактически можно сказать, что я сформировался рядом с ним. Для меня он исполнял роль старшего брата. И это самая большая привилегия, которую я когда-либо имел».
Перед чемпионским сезоном умолял о продаже
После победы в Кубке УЕФА Марадону обожествляли, а тот неожиданно почувствовал, что устал от Италии. Там в его честь писали песни, называли детей и служили воскресные мессы. Марадона натурально не мог выйти на улицу. Перед началом сезона-1989/90 он попросил о встрече с президентом клуба Коррадо Ферлаино и сказал, что добился с «Наполи» всего и хочет уйти.
«Я стал тюремщиком Диего», – признавался Ферлаино. Марадона был слишком большим ликвидом не только для «Наполи», но и для всего города. Он был культом и человеком, способным повести за собой больше народа, чем любой политик Италии. Марадона остался, но плотно сел на наркотики.
Вообще, Ферлаино не интересовало, чем занимались его футболисты в свободное время: «Я покупаю спортсменов и мне важно, что они делают на поле, а не в свободное время». Он ничего не запрещал Марадоне и предпочитал не знать всех историй. Тогда Ферлаино хотел только одного – чтобы обо всем этом не узнали власти.
На всякий случай напоминаем: наркотики – зло. Марадоне они принесли только беды. Долой эту гадость.
Дружил и получал подарки от мафии
После окончания клубного сезона и перед стартом ЧМ-1990 итальянское издание Il Mattino опубликовало фото, где Марадона в ванне в форме устрицы развлекается с Кармине Джулиано, которого считали королем бандитизма. Его клан был частью системы каморры и хозяйничал в одном из самых опасных районов Неаполя. За три года до той публикации полиция уже вела расследование по Джулиано. В деле фигурировал и Марадона.
В автобиографии он признает, что был связан с Джулиано и его семьей, но отрицает участие в подпольных делах группировки. Там же Марадона признался, что получал от этих друзей машины, вроде новенького Volvo-900, и наркотики. Мафиозный босс Сальваторе Ло Руссо помогал ему вернуть «Золотой мяч» после кражи.
Впоследствии у Марадоны была тяжба с налоговой – он задолжал Италии 37 миллионов евро. Потом каждый раз по приезде в Италию у него конфисковывали то часы Rolex, то серьгу, то наличность.
Настроил против себя Италию
ЧМ-1990 проходил в Италии. За несколько дней до турнира у Марадоны раскололся ноготь на правой ноге. Ему наложили защитный слой. Аргентинцы приехали в статусе действующих чемпионов мира и по пути к решающим матчам проиграли Камеруну Валерия Непомнящего, обыграли СССР и сыграли вничью с румынами, а в плей-офф с большим трудом прошли Бразилию и Югославию. Марадона чувствовал себя главной звездой турнира, но не забил ни одного гола. Он указывал главному тренеру Карлосу Билардо, чтобы тот выпустил Бенжамина Массинга в старте, безнаказанно выбивал мяч рукой с линии ворот в игре против СССР и, несмотря на промах в послематчевой серии пенальти против Чехословакии, вышел с Аргентиной в полуфинал.
Там драматично сошлось все. Соперник – Италия. Место – родной неаполитанский «Сан-Паоло». Трибуны – те же люди, что обожали его все эти годы. Но теперь все это было чужим и враждебным. Тем более на пресс-конференции перед игрой Марадона ляпнул, что после того, что он сделал для «Наполи», местные должны болеть за него и Аргентину и что «Неаполь – это не Италия». Итальянцы отреагировали одинаково, но с разной интонацией. Фанаты «Наполи» вывесили баннер «Диего, мы тебя любим, но Италию мы любим сильнее», а болельщики других клубов с наслаждением освистывали Марадону.
Уже на 18-й минуте Сальваторе Скиллачи на добивании после удара Роберто Баджо забил шестой гол на турнире. Марадону всю игру опекал капитан Италии Джузеппе Бергоми. Главный арбитр Мишель Вотро – рок-звезда судейства того времени, но его работа оставила вопросы. На 10-й минуте второго тайма полузащитник аргентинцев Джусти намеренно сыграл рукой. Вотро потянулся за желтой карточкой, но вдруг передумал. К тому моменту у Джусти уже была одна желтая. На 68-й минуте после классной подачи Клаудио Каниджа головой сравнял.
Команды тревожно дотерпели до серии пенальти. Вратарь аргентинцев Серхио Гойкочеа отбил удары Донадони и Серены, а итальянец Вальтер Дзенга не отбил ничег. Марадона забил решающий пенальти и вывел Аргентину в финал против ФРГ.
Отказался жать руку президенту ФИФА
Марадона признавался: «Перед финалом я встретился с Грондоной (экс-президент Ассоциации футбола Аргентины), и он сказал мне: «Вы молодцы, что так далеко прошли, но теперь пора остановиться». Я ответил: «Мы не будем сдаваться. Я испытываю боль в плече, но все равно отдам все силы. Вы не смеете мне говорить, что делать на поле. Судья постоянно фиксировал нарушения со стороны наших игроков, и Грондона был совершенно не против такого судейства. Он нас предал».
На протяжении всего матча с немцами Марадона отбивался от капкана опеки Лотара Маттеуса. Обе сборные играли боязливо.За семь минут до конца основного времени в штрафной упали аргентинец Десотти и немец Феллер. Мексиканский арбитр Эдгардо Кодесаль назначил пенальти. 11-метровый был крайне спорным. Гойкоэчеа на этот раз не отразил удар Андреаса Бреме. Единственный гол в финале.
Марадона упал в слезах. Ради этого турнира он отыграл более 50 матчей клубного сезона и завязал с кокаином, чтобы хоть как-то вернуть форму. Он отказался жать руку президента ФИФА бразильца Жоао Авеланжу. Марадона был уверен: на этом человеке вина за проигрыш Аргентины.
Пойман на кокаине
Марадоне пришлось собирать себя по частям. Он уволил агента Гильермо Копполу и назначил нового – Маркоса Франки. С потухшим лидером «Наполи» провалил выступление в Кубке чемпионов, проиграв «Спартаку» в 1/8 финала.
17 марта 1991 года после победного матча с «Бари» Марадона прошел тест на допинг. Его поймали. На этот раз у него не было ни чужой мочи, ни связей. За следы кокаина в организме итальянская федерация футбола дисквалифицировала Марадону на 15 месяцев.
Затем Марадона откажется играть за «Наполи», чтобы вернуться в Аргентину и на протяжении всей дальнейшей жизни будет бороться с наркозависимостью, которая началась еще в «Барселоне». Марадона ушел бесславно и стыдно.
Но он так остается лучшим, что было в истории «Наполи».