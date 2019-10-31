Текстов про историю Марадоны в «Наполи» много не бывает. Вот новый – тут мафия, слава и ненависть от тех, кто когда-то любил

Все титульное величие «Наполи» – период с 1986-го по 1990-й. Там были два чемпионства, Кубок УЕФА и много-много славы. Этот «Наполи» – пик сияния Диего Марадоны. Параллельно с клубом он еще выигрывал для Аргентины чемпионат мира, утопая в обожании толпы. Его история в Неаполе горела очень ярко, но потухла слишком резко и очень драматично.

Вот как все было.

Говорят, этот трансфер сделала мафия

Неизвестно, сколько еще пройдет времени, когда в «Наполи» придет футболист, который харизмой и мастерством затмит самого непосредственного разбойника в истории мирового футбола. Переезд Марадоны из Барселоны в Неаполь – шок, но даже не из-за масштаба звезды, который в неполные 16 лет привел клуб «Архентинос Хуниорс» к первому титулу, затем вернул статус лидера «Боке Хуниорс» и был одним из героев «Барселоны». Просто «Наполи» считался одной из самых бедных команд Серии А, хотя стабильно закрепился в высшем дивизионе.

Через трафик с ревущими гудками авто и не менее шумным диско 5 июля 1984 года Диего Марадону привезли на стадион «Сан-Паоло» в Неаполе. В свои 23 он уже видел немало рехнувшихся фанатов – например, во время матчей «Боки» против «Ривер Плейта». Но, выйдя из тоннеля в форме нового клуба, Марадона замер от рева восьмидесяти тысяч людей, бросивших все дела ради него одного.

На первой пресс-конференции французский журналист Аллен Шалу прямо спросил про слух: за трансфер в 14 миллиардов лир (на тот момент – около 7,6 миллиона долларов) заплатила каморра. Она же и приказала выдать новичку 10-й номер. Марадона упорно делал вид, что не услышал вопрос, а президент «Наполи» Коррадо Ферлаино отказывался комментировать слухи, заявив, что «Неаполь – честный город».