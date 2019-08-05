Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики

Все решил Хуан Мануэль Лильо

Это имя, которое надо знать. И сразу мини-спойлер: Лильо напрямую связан с отьездом Гвардиолы в Мексику.

Хуан Лильо никогда не был профессиональным футболистом. Зато в 1985-ом он стал самым молодым тренером в испанской истории. Когда Лильо назначили в клуб «Толозо» из четвертого дивизиона, ему едва исполнилось 20.

После шести лет на дне он получил первое повышение и скакнул в третий дивизион − в клуб «Культураль Леонес» из Леона. Именно в «Культурале» Лильо впервые расставил игроков по схеме 4-2-3-1 и забронировал себе место в истории тактики.

Хуана Лильо считают создателем модели «4-2-3-1». Испанские журналисты запомнили его как тренера, который прекращал интервью, если слышал в вопросе футбольные штампы. В домашней библиотеке Лильо хранится около десяти тысяч книг, а сам он еще в 80-ых заложил стиль, который сделал «Барселону» и сборную Испании королями Европы.

Знакомство Гвардиолы и Лильо случилось в 1996-ом. Тогда первый еще выступал за «Барсу», а второй наконец добрался до первой лиги и стал боссом «Овьедо». В их очном матче каталонцы вонзили четыре, но Лильо это вообще не расстроило. Команда выполнила все тактические установки и играла очень технично. Это отношение к игре впечатлило Гвардиолу, и он захотел пообщаться с этим необычным тренером.