Гвардиола использует вратарей как плеймейкеров. Так можно? Да!

Гвардиола учит вратарей помогать в развитии атаки и разыгрывать мяч. Эдерсон – самый уверенный и обучаемый из всех голкиперов, которые играли в клубах Пепа. Его купили за 40 миллионов евро из-за умения отдавать хорошие пасы, молодости и гибкости.

Всего за пару лет у Гвардиолы Эдерсон прогрессировал до одного из лучших киперов мира. Хотя в сборной он проигрывает конкуренцию Алиссону и сам признает, что голкипер «Ливерпуля» на шаг впереди по развитию.

Зато у Пепа вратарь может исполнять то, что только редким чудом получается в других командах. Во время одной из тренировок «Манчестер Сити» Эдерсон выбил мяч с рук на расстояние 75,35 метра, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Гвардиола использует способности Эдерсона, чтобы тот ассистировал партнерам. Эдерсон – первый голкипер в истории «Манчестер Сити», который сделал голевой пас в АПЛ . Произошло это 19 августа 2018 года, когда «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд».

Вот так Эдерсон ассистировал Агуэро.