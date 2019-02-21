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Клаудио Браво
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#Эдерсон #Лига чемпионов #АПЛ #Манчестер Сити #Клаудио Браво #Рахим Стерлинг #Серхио Агуэро

Гвардиола использует вратарей как плеймейкеров. Так можно? Да!

21 февраля 2019, 12:12
Александр Плеханов

Пеп Гвардиола в своих командах почти полностью отказался от деления игроков по позициям. Особенно это ощущается по играм в «Манчестер Сити». 

Центральный полузащитник Зинченко без проблем начинает матч на левом фланге обороны и за 90 минут может поменять три места. Бернарду Силва остался без отпуска, чтобы переучиться на игру в центре поля. Неизменна пока только позиция вратаря (как бы этого однажды не хотел Нойер), но меняется его роль. 

Официальный сайт АПЛ

Гвардиола учит вратарей помогать в развитии атаки и разыгрывать мяч. Эдерсон – самый уверенный и обучаемый из всех голкиперов, которые играли в клубах Пепа. Его купили за 40 миллионов евро из-за умения отдавать хорошие пасы, молодости и гибкости. 

Всего за пару лет у Гвардиолы Эдерсон прогрессировал до одного из лучших киперов мира. Хотя в сборной он проигрывает конкуренцию Алиссону и сам признает, что голкипер «Ливерпуля» на шаг впереди по развитию. 

Зато у Пепа вратарь может исполнять то, что только редким чудом получается в других командах. Во время одной из тренировок «Манчестер Сити» Эдерсон выбил мяч с рук на расстояние 75,35 метра, попав в Книгу рекордов Гиннесса. 

Гвардиола использует способности Эдерсона, чтобы тот ассистировал партнерам. Эдерсон – первый голкипер в истории «Манчестер Сити», который сделал голевой пас в АПЛ. Произошло это 19 августа 2018 года, когда «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд».

Вот так Эдерсон ассистировал Агуэро.


 

Кстати, Пеп использует одно важное правило: если мяч выбивается от ворот, то офсайд не фиксируется. Агуэро или Жезус остаются за спиной защитников в момент розыгрыша мяча, а далекий вынос Эдерсона сразу создает для форвардов «Сити» свободное пространство

По такой же логике играет и Клаудио Браво. Кстати, именно он сделал первый ассист в «Манчестер Сити» Гвардиолы, когда отдал голевую передачу на Агуэро в финале Кубка Лиги. Расположение Серхио в момент выноса мяча здесь особенно показательно. 

В момент паса Агуэро остается за спиной защитников

Официальный сайт «Манчестер Сити»

Из-за позиционного преимущества он легко убегает к воротам и перебрасывает мяч через вратаря

Официальный сайт «Манчестер Сити»

В матче с «Шальке» у «Манчестер Сити» ничего не получалось. Немцы забили два пенальти, вели со счетом 2:1, а «Ман Сити» еще и остался в меньшинстве. В конце игры все перевернулось. Сначала Сане сравнял счет ударом со штрафного, а затем Эдерсон выдал бомбический ассист на Стерлинга.  

Эдерсон выполняет длинную передачу в сторону Стерлинга

Официальный сайт «Манчестер Сити»

Этот момент отличается от предыдущих ассистов вратарей Гвардиолы. Эдерсон вышел с мячом из штрафной на максимально возможное расстояние и пнул мяч в сторону Стерлинга, забегавшего с фланга. Рахим выиграл борьбу у защитника, вышел один на один и отправил мяч мимо вратаря. 

Стерлинг готовится к приему мяча от Эдерсона

Официальный сайт «Манчестер Сити»

Рахим забивает победный гол

Официальный сайт «Манчестер Сити»

В сезоне у Эдерсона уже по одной голевой передаче в АПЛ и в Лиге чемпионов. Столько же сделал Кевин Де Брюйне, хотя его оправданием могут быть травмы. 

Главное, что все это доказывает идеальное сочетание Эдерсона и задумок Гвардиолы. Из-за таких достижений в ближайшее время Пеп точно не поменяет вратаря, а тот сможет еще больше прогрессировать. 

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