Гвардиола использует вратарей как плеймейкеров. Так можно? Да!
Пеп Гвардиола в своих командах почти полностью отказался от деления игроков по позициям. Особенно это ощущается по играм в «Манчестер Сити».
Центральный полузащитник Зинченко без проблем начинает матч на левом фланге обороны и за 90 минут может поменять три места. Бернарду Силва остался без отпуска, чтобы переучиться на игру в центре поля. Неизменна пока только позиция вратаря (как бы этого однажды не хотел Нойер), но меняется его роль.
Гвардиола учит вратарей помогать в развитии атаки и разыгрывать мяч. Эдерсон – самый уверенный и обучаемый из всех голкиперов, которые играли в клубах Пепа. Его купили за 40 миллионов евро из-за умения отдавать хорошие пасы, молодости и гибкости.
Всего за пару лет у Гвардиолы Эдерсон прогрессировал до одного из лучших киперов мира. Хотя в сборной он проигрывает конкуренцию Алиссону и сам признает, что голкипер «Ливерпуля» на шаг впереди по развитию.
Зато у Пепа вратарь может исполнять то, что только редким чудом получается в других командах. Во время одной из тренировок «Манчестер Сити» Эдерсон выбил мяч с рук на расстояние 75,35 метра, попав в Книгу рекордов Гиннесса.
Гвардиола использует способности Эдерсона, чтобы тот ассистировал партнерам. Эдерсон – первый голкипер в истории «Манчестер Сити», который сделал голевой пас в АПЛ. Произошло это 19 августа 2018 года, когда «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд».
Вот так Эдерсон ассистировал Агуэро.
Кстати, Пеп использует одно важное правило: если мяч выбивается от ворот, то офсайд не фиксируется. Агуэро или Жезус остаются за спиной защитников в момент розыгрыша мяча, а далекий вынос Эдерсона сразу создает для форвардов «Сити» свободное пространство.
По такой же логике играет и Клаудио Браво. Кстати, именно он сделал первый ассист в «Манчестер Сити» Гвардиолы, когда отдал голевую передачу на Агуэро в финале Кубка Лиги. Расположение Серхио в момент выноса мяча здесь особенно показательно.
В матче с «Шальке» у «Манчестер Сити» ничего не получалось. Немцы забили два пенальти, вели со счетом 2:1, а «Ман Сити» еще и остался в меньшинстве. В конце игры все перевернулось. Сначала Сане сравнял счет ударом со штрафного, а затем Эдерсон выдал бомбический ассист на Стерлинга.
Этот момент отличается от предыдущих ассистов вратарей Гвардиолы. Эдерсон вышел с мячом из штрафной на максимально возможное расстояние и пнул мяч в сторону Стерлинга, забегавшего с фланга. Рахим выиграл борьбу у защитника, вышел один на один и отправил мяч мимо вратаря.
В сезоне у Эдерсона уже по одной голевой передаче в АПЛ и в Лиге чемпионов. Столько же сделал Кевин Де Брюйне, хотя его оправданием могут быть травмы.
Главное, что все это доказывает идеальное сочетание Эдерсона и задумок Гвардиолы. Из-за таких достижений в ближайшее время Пеп точно не поменяет вратаря, а тот сможет еще больше прогрессировать.