«Ман Сити» чуть не побила команда, которая может вылететь из Бундеслиги
Центральный матч дня был в Мадриде, а самый удивительный – в Гельзенкирхене. Фаворит в игре «Шальке» – «Манчестер Сити» очевиден, на победу немцев был высоченный коэффициент 8, на непроигрыш – чуть больше 3.
На 18-й минуте «Ман Сити» круто запрессинговал соперника в его же штрафной, воспользовался ошибкой и легко разыграл мяч – Агуэро открыл счет. При просмотре повтора осталось ощущение, что судья мог бы и отменить гола из-за нарушения на игроке «Шальке», которое произошло чуть ранее.
А потом «Сити» неожиданно превратился в проигрывающую команду, получив за восемь минут два пенальти в свои ворота. Первый из них из-за игры рукой Отаменди в своей штрафной, причем судья уж очень долго ждал решения VAR. И вот почему произошла заминка:
Второй пенальти был назначен за снос Сане (постарался Фернандиньо). В обоих случаях не ошибся Бенталеб. Из 0:1 – в 2:1.
Статистика парня просто потрясает – все 14 пенальти за «Шальке» он забил.
В гости к немцам приехала команда, которая в этом сезоне кромсала своих соперников 9:0, 7:0, 6:0 (дважды), 6:1 (дважды), 5:0 (трижды). Немцы же в Бундеслиге уныло плетутся на 14 месте, они с октября не знают, что такое выиграть два матча подряд в чемпионате, а в Лиге чемпионов забили всего лишь шесть голов за групповой этап. Они пока еще не вылетели из Кубка Германии, но в лиге опасливо смотрят вниз, ведь всего двумя строчками ниже зона стыковых матчей.
И еще несколько фактов.
- Лучший бомбардир команды – правый защитник Калиджури (четыре гола, половина с пенальти);
- Лучшие ассистенты – левый защитник Ощипка и 20-летний центральный полузащитник Маккенни (по три ассиста);
- Никто из команды не наносит больше 1,9 удара по воротам и лишь двое обводят чаще, чем 1,2 раза за матч.
Класс в итоге взял свое: после удаления Отаменди «Ман Сити» в концовке умудрился вырвать победу 3:2 благодаря голам Сане и Стерлина. Но все равно у фанатов «Шальке» не будет повода грустить так же, как у врагов по рурскому дерби, вспоминая, как дортмундская «Боруссия» без шансов слетела 0:3 менее мощному английскому клубу – «Тоттенхэму», и теперь практически лишилась шансов на выход в четвертьфинал. По сути, очень низки шансы и у самого «Шальке». Но этот матч в Гельзенкирхене забудут очень не скоро. Пусть он и был так обидно проигран.
Ответный матч состоится 12 марта.