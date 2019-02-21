«Ман Сити» чуть не побила команда, которая может вылететь из Бундеслиги

Второй пенальти был назначен за снос Сане (постарался Фернандиньо). В обоих случаях не ошибся Бенталеб. Из 0:1 – в 2:1.



Статистика парня просто потрясает – все 14 пенальти за «Шальке» он забил.



В гости к немцам приехала команда, которая в этом сезоне кромсала своих соперников 9:0, 7:0, 6:0 (дважды), 6:1 (дважды), 5:0 (трижды). Немцы же в Бундеслиге уныло плетутся на 14 месте, они с октября не знают, что такое выиграть два матча подряд в чемпионате, а в Лиге чемпионов забили всего лишь шесть голов за групповой этап. Они пока еще не вылетели из Кубка Германии, но в лиге опасливо смотрят вниз, ведь всего двумя строчками ниже зона стыковых матчей.



И еще несколько фактов.

Лучший бомбардир команды – правый защитник Калиджури (четыре гола, половина с пенальти);

Лучшие ассистенты – левый защитник Ощипка и 20-летний центральный полузащитник Маккенни (по три ассиста);

Никто из команды не наносит больше 1,9 удара по воротам и лишь двое обводят чаще, чем 1,2 раза за матч.