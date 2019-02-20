Если вы уснули на скучных матчах ЛЧ, то вот ключевые тезисы по ним
От матчей «Ливерпуль» – «Бавария» и «Лион» – «Барселона» ждали зрелища и голов. Небезосновательно, поскольку все четыре команды способны ярко отыграть в атаке. Вместо этого никто из них не забил вообще. Но даже в безголевых обоих матчах было что подметить.
Образцовая игра «Баварии» в защите
Немецкий чемпион отлично закончил прошлый год – четыре «сухих» победы в Бундеслиге скрасили провальное начало. Нормально начался и 2019-й, разве что проиграли в Леверкузене, но там уж очень хорош был соперник, да и счет мог легко развернуться в пользу «Баварии». А так – пять побед в шести матчах чемпионата и Кубка. Вот только каждый раз мюнхенцы пропускали хотя бы гол.
Казалось, будет и седьмой подряд матч с пропущенными мячами – как по-другому с мощным «Ливерпулем» на кипящем «Энфилде», уж наверняка влетит хотя б один. Но вопреки ожиданиям, у англичанин особых моментов за все 90 минут толком и не было. «Бавария», в свою очередь, не устраивала диких провалов, допустила всего два удара в створ своих ворот и в целом сыграла практически безошибочно в обороне, несмотря на то, что этот матч стал рекордным в ЛЧ для Нойера по касаниям мяча (70 раз). Нико Ковачу – жирный плюс за игру. Еще осенью, когда «Бавария» запускала дома три от Менхенгладбаха, в сухой матч на «Энфилде» поверить было бы просто невозможно.
Игра без трех центрдефов – не проблема для «Ливерпуля»
Ван Дейк, Ловрен и Гомес по разным причинам играть не могли, так что Юрген Клопп выставил в центре обороны пару Матип-Фабиньо. Первый в начале матча с прострела мюнхенцев зарядил прямо в своего вратаря, второй иногда ошибался позиционно, но в целом все хорошо – у «Баварии» был минимум голевых моментов, и катастрофический для двухраундового противостояния гол у себя дома «Ливерпуль» не пропустил. В общем, Матип, Фабиньо и прочие отзащищавшиеся были в этот вечер круче неточного Салаха, инертного Фирмино и слишком часто ошибавшегося Мане. И так бывает.
«Бавария» при этом так в своей истории и не забила на «Энфилде». Прошло четыре матча.
«Лион» не проиграл «Барсе», поставив состав со средним возрастом 23,8 года
Дерзкая команда Брюно Женезьо – настоящее открытие евросезона, год назад ее из Лиги Европы выбросил ЦСКА, а теперь она гоняет европейские суперклубы и даже лупит их. По сути, не сложился лишь один матч – октябрьский, когда «Лион» получил 0:5 от «ПСЖ», и когда Мбаппе оформил покер за 14 минут. В остальных «Лион» лютует – «Ман Сити» обыграл в гостях на групповом этапе, затем устроил голевую ничью с ним дома, а еще нанес первое поражение парижанам в Лиге 1.
Против «Барселоны» пришлось играть без своей главной звезды – дисквалифицированного Набиля Фекира. На прошлой неделе «Бенфика» привезла победу с выезда к «Галатасараю», поставив стартовый состав со средним возрастом 22,9 года. Что уж говорить про «Лион», у которого в старте играли футболисты со средним возрастом 23,8 года, и это против самой «Барсы»! Мало в чем уступили, ничью отстояли (кстати, шестую подряд в ЛЧ), поедут дерзить на «Камп Ноу». Бояться «Лиону» абсолютно нечего.
«Барселону» смотреть неинтересно
Даже дежурные зашвыривания по три-пять голов «Леванте» и «Эйбару» уже смотрятся не так ярко. Последние матчи – вообще сплошные мучения – 1:1 с «Реалом», тяжелые 1:0 с «Вальядолидом», да еще и две нулевые ничьи – с «Атлетиком» и «Лионом». Кружева перед штрафной «Лиона» – предсказуемы, удары по большей части неточные, хоть всего их и было 25, но в створ еле влетела лишь пятая часть. Семеду отдал 100% точных передач (45 всего), но Суарес опять не забил в гостях, доведя свою серию до ужасающего антирекорда – сутки игрового времени без выездных голов в ЛЧ. Последний раз на чужом поле в Лиге чемпионов он забивал аж в 2015-м. Месси был хорош (5 ключевых передач, 5 обводок, 9 ударов), но и он победу не принес – 0:0.
«Мы ждали лучшего результата, потому что приложили достаточно усилий. Но не смогли победить. Мы сильны дома, однако стоит признать, что результат 0:0 очень опасен», – подвел итог Эрнесто Вальверде, памятуя о том, как постыдно «Барса» вылетела в прошлом году от «Ромы», чего никто не ожидал. Способен ли «Лион» на такое чудо – будет видно в конце тяжелого матчевого отрезка каталонцев, уже через четыре дня у них игра с «Севильей», а затем еще два жестоких сражения против «Реала».
«Ливерпуль» – «Бавария» 0:0
«Лион» – «Барселона» 0:0
Ответные матчи – 13 марта.