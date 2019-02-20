Если вы уснули на скучных матчах ЛЧ, то вот ключевые тезисы по ним

От матчей «Ливерпуль» – «Бавария» и «Лион» – «Барселона» ждали зрелища и голов. Небезосновательно, поскольку все четыре команды способны ярко отыграть в атаке. Вместо этого никто из них не забил вообще. Но даже в безголевых обоих матчах было что подметить.

Образцовая игра «Баварии» в защите

Немецкий чемпион отлично закончил прошлый год – четыре «сухих» победы в Бундеслиге скрасили провальное начало. Нормально начался и 2019-й, разве что проиграли в Леверкузене, но там уж очень хорош был соперник, да и счет мог легко развернуться в пользу «Баварии». А так – пять побед в шести матчах чемпионата и Кубка. Вот только каждый раз мюнхенцы пропускали хотя бы гол.



Казалось, будет и седьмой подряд матч с пропущенными мячами – как по-другому с мощным «Ливерпулем» на кипящем «Энфилде», уж наверняка влетит хотя б один. Но вопреки ожиданиям, у англичанин особых моментов за все 90 минут толком и не было. «Бавария», в свою очередь, не устраивала диких провалов, допустила всего два удара в створ своих ворот и в целом сыграла практически безошибочно в обороне, несмотря на то, что этот матч стал рекордным в ЛЧ для Нойера по касаниям мяча (70 раз). Нико Ковачу – жирный плюс за игру. Еще осенью, когда «Бавария» запускала дома три от Менхенгладбаха, в сухой матч на «Энфилде» поверить было бы просто невозможно.