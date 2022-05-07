Ливерпуль

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Алисон Алисон 		Вра 29 11 0 0 0 0
11
Мохамед Салах М. Салах 		Нап 29 11 8 2 0 0
10
Садио Мане С. Мане 		Пол 30 10 6 0 2 0
66
Трент Александер-Арнольд Т. Александер-Арнольд 		Защ 23 8 0 3 2 0
3
Фабиньо Фабиньо 		Пол 28 7 1 0 0 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 21:45
Ливерпуль
-:-
Тоттенхэм
07.05.2022 07 мая 2022 сб 21:45
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Ливерпуль
-
Тоттенхэм
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 22:00
Астон Вилла
-:-
Ливерпуль
10.05.2022 10 мая 2022 вт 22:00
Англия. Премьер-лига , 33 тур
Астон Вилла
-
Ливерпуль
-
Англия. Премьер-лига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб -:-
Ливерпуль
-:-
Челси
14.05.2022 14 мая 2022 сб -:-
Англия. Кубок , Финал
Ливерпуль
-
Челси
-
Англия. Кубок , Финал
17.05.2022 17 мая 2022 вт 21:45
Саутгемптон
-:-
Ливерпуль
17.05.2022 17 мая 2022 вт 21:45
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Саутгемптон
-
Ливерпуль
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Ливерпуль
-:-
Вулверхэмптон
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Ливерпуль
-
Вулверхэмптон
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Манчестер Сити
34 26 5 3 84:21 83
2
Ливерпуль
34 25 7 2 86:22 82
3
Челси
34 19 9 6 68:29 66
4
Арсенал
34 20 3 11 54:41 63
5
Тоттенхэм
34 19 4 11 59:39 61
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Результаты
03.05.2022 03 мая 2022 вт 22:00
Вильярреал
2 : 3
Ливерпуль
03.05.2022 03 мая 2022 вт 22:00
1/2 финала
Вильярреал
2
Ливерпуль
3
Лига чемпионов , 1/2 финала
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 14:30
Ньюкасл
0 : 1
Ливерпуль
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 14:30
35 тур
Ньюкасл
0
Ливерпуль
1
Англия. Премьер-лига , 35 тур
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 22:00
Ливерпуль
2 : 0
Вильярреал
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 22:00
1/2 финала
Ливерпуль
2
Вильярреал
0
Лига чемпионов , 1/2 финала
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 18:30
Ливерпуль
2 : 0
Эвертон
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 18:30
34 тур
Ливерпуль
2
Эвертон
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
Ливерпуль
4 : 0
Манчестер Юнайтед
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
30 тур
Ливерпуль
4
Манчестер Юнайтед
0
Англия. Премьер-лига , 30 тур
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