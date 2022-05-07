Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Алисон Алисон
|Вра
|29
|11
|0
|0
|0
|0
|
11Мохамед Салах М. Салах
|Нап
|29
|11
|8
|2
|0
|0
|
10Садио Мане С. Мане
|Пол
|30
|10
|6
|0
|2
|0
|
66Трент Александер-Арнольд Т. Александер-Арнольд
|Защ
|23
|8
|0
|3
|2
|0
|
3Фабиньо Фабиньо
|Пол
|28
|7
|1
|0
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|34
|26
|5
|3
|84:21
|83
|
2
|34
|25
|7
|2
|86:22
|82
|
3
|34
|19
|9
|6
|68:29
|66
|
4
|34
|20
|3
|11
|54:41
|63
|
5
|34
|19
|4
|11
|59:39
|61
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