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#Реал #Лига чемпионов #Ливерпуль #Карим Бензема #Винисиус Жуниор #Карло Анчелотти
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«Реал» – победитель Лиги чемпионов

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«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Винисиус – автор единственного гола в этом матче. В первом тайме Карим Бензема забил гол, который был отменен из-за офсайда.

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Карло Анчелотти в четвертый раз выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера – по два раза с «Миланом» и «Реалом». Это рекорд турнира. Трижды в Лиге чемпионов побеждали Боб Пейсли (все – с «Ливерпулем») и Зинедин Зидан (все – с «Реалом»).

«Реал» в 14-й раз выиграл Кубок чемпионов и Лигу чемпионов. Последний раз «Реал» проигрывал в финале турнира в 1981 году. Тогда было поражение именно от «Ливерпуля» (0:1).

«Реал» выиграл подряд восемь финалов Лиги чемпионов. Последовательность побед «Реала» в финалах по годам: 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022.

На пути к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» проиграл четыре матча. Три поражения были в плей-офф, но «Реал» дошел до финала. Там прервалась голевая серия Бензема из пяти игр.

«Реал» и «Ливерпуль» уже играли в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда «Реал» победил со счетом 3:1. Единственный гол «Ливерпуля» в той игре забил Садье Мане.

Главные события финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал». Это единственный матч плей-офф Лиги чемпионов этого сезона, где «Реал» не пропустил.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Винисиус 59'
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Источник:
Гол
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