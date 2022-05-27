Как Париж спешно готовился к финалу Лиги чемпионов: привлек более 6 тысяч новых полицейских, закрыл Елисейские поля, нарисовал дизайн с оливковыми ветвями
До конца зимы местом проведения финала Лиги чемпионов был Санкт-Петербург. Но 25 февраля его экстренно перенесли в Париж. У города было три месяца на подготовку к этому матчу. И вот как он справлялся.
Кто и за что отвечает в подготовке к финалу
Официально нет точных данных обо всех источниках финансирования подготовки, но Le Parisien говорил, что в этом участвуют: а) УЕФА; б) Министерство спорта Франции и Федерация футбола страны; в) Коммуна Сен-Дени, где расположен стадион «Стад де Франс». При этом нет точной информации о тратах сторон, но есть некоторые данные, касающиеся доходов. Например, Le Parisien пишет, что коммуна Сен-Дени получит несколько сотен тысяч евро от УЕФА за согласие на проведение финала. Кроме того, регион может рассчитывать на определенный процент от общего дохода от матча.
А вот некоторые обязательства:
- УЕФА ответственен за размещение фанатов клубов и организацию фан-зон;
- Федерация футбола Франции ответственна за организацию мероприятий вокруг финала Лиги чемпионов;
- Администрация коммуны Сен-Дени занимается организацией безопасности вокруг матча (в этом ей помогает полицейский департамент Парижа). Она привлекла 6,8 тыс. полицейских и жандармов. Сколько все это стоило – неизвестно. Глава коммуны Матье Анотен говорил: «Финал Лиги чемпионов достался нам внезапно. Это дорогостоящее мероприятие, но мы рады этому. В нашей казне были определенные запасы, которые мы рассчитывали потратить на другие нужды. Но финал ЛЧ принесет нам больше доходов, если мы достойно подготовимся к нему».
Президент УЕФА Александр Чеферин в одном интервью пояснил, что организация понесла убытки в связи с переносом финала и задействовала некоторые финансы, запланированные на внезапные расходы, перед подготовкой к матчу в Париже.
УЕФА быстро придумал другую айдентику к финалу ЛЧ
Вот так выглядел постер к финалу Лиги чемпионов в Питере:
На официальном англоязычном сайте «Зенита» было такое объяснение: «Визуальный ряд включает в себя отсылки к культовым мостам Санкт-Петербурга, которые пересекают Неву. Также изображены «Алые паруса» (часть петербургского фестиваля «Белые ночи»). В проект включены Медный всадник, памятник основателю города Петру I и Исаакиевский собор. «Лахта-центр», самое высокое здание в Европе, возвышающееся над «Газпром Ареной», завершает проект».
А вот так выглядит айдентика финала Лиги чемпионов, который пройдет в Париже. У нее есть две особенности – Эйфелева башня и оливковые ветви. Объяснение с официального сайта УЕФА: «В айдентике финала представлены оливковые ветви как символ мира. Они были вдохновлены модернизмом, стилем, который достиг пика в Париже».
Финал ЛЧ повлиял на работу части региона, где он состоится
Матч «Реала» и «Ливерпуля» примет стадион «Стад де Франс». Его построили в 1998 году ради чемпионата мира, и за 24 года ему уже доставался финал Лиги чемпионов – в 2000-м там «Реал» обыграл «Валенсию» 3:0. В 2006-м «Барселона» была сильнее «Арсенала» (2:1). Последним большим турниром на «Стад де Франс» стали матчи Евро-2016, после которых сформировалась небольшая картинка к пристройкам к стадиону.
До объявления о переносе финала Лиги чемпионов там были магазин со спорттоварами, кампус детской футбольной школы, несколько магазинчиков различных тематик. С марта УЕФА попросил руководство «Стад де Франс» освободить помещения для своих партнеров. А спортивные школы, работавшие и базировавшиеся рядом со «Стад де Франс», до конца июня переехали на стадион «Делон», который находится в 30 минутах езды на машине (и расположен вообще в другом регионе Парижа).
Полиция коммуны Сен-Дени перекроет дороги рядом со «Стад де Франс» и разнесет фанатов «Реала» и «Ливерпуля» по разные стороны от стадиона, чтобы избежать конфликтов. Есть совместная фан-зона, на которой, как ожидает полиция, будет больше английских фанатов, чем испанцев. Туда пустят даже без билетов. А есть официальная фан-зона на стадионе, и вот туда без билета уже не попадешь.
Финал Лиги чемпионов сильно повлиял на цены отелей. Французские медиа писали, что фанаты не могли снять номера за приемлемые суммы уже в начале апреля. В 20-х числах мая появилась информация, что владельцы гостиниц и отелей завышали средние цены на оставшееся жилье в среднем в 5-6 раз. Вот небольшое исследование от Capital, который узнал цены на номера 2-звездочных и 3-звездочных отелей. В ночь с 21 на 22 апреля разброс цен составлял от 150 до 300 евро. В ночь с 21 на 22 мая – от 998 до 4996 евро.
Как еще финал ЛЧ повлиял на Париж:
- Запрещены продажа и распитие напитков в общественных местах после 18:00 по местному времени и до 14:00 29 мая. Это касается территории вокруг стадиона и всей коммуны Сен-Дени. Алкоголь разрешен только в специализированных заведениях (рестораны, кафе, пабы и бары). Но распитие спиртного разрешено на «Стад де Франс» во время самого матча;
- «Реал» заранее позаботился о праздновании победы. Клуб арендовал парк Лежьон д'Оннер – власти Сен-Дени закрыли доступ к нему в ночь на 27 мая, чтобы подготовить его к вероятному торжеству;
- Полиция Парижа будет контролировать территорию вокруг Елисейских полей. Доступ к улице запрещен для английских и испанских фанатов с 15:00 26 мая по 18:00 29 мая;
- Отменены некоторые автобусные рейсы в регионе. У глава Сен-Дени Анотена был такой комментарий: «За три месяца невозможно идеально спланировать дорожное движение во время крупных мероприятий. Мы, конечно, отказались от некоторых маршрутных рейсов, быстро обсудили план работы и минимизировали транспортный коллапс. Но финал все равно сильно повлияет на движение в нашем регионе. Надеемся, что фанаты не устроят разборок на улицах, иначе пробки будут действительно большими»;
- Возможны, изменения в маршрутах до стадиона. Но это связано с забастовкой машинистов поездов RER A и RER B (линии пригородного сообщения) перед финалом Лиги чемпионов (они специально выбрали это мероприятие). Это может повлиять на работу автобусов и метро;
- Со среды 25 мая до понедельника 30 мая на территориях рядом со «Стад де Франс» приостановлены стройки.