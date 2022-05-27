Как Париж спешно готовился к финалу Лиги чемпионов: привлек более 6 тысяч новых полицейских, закрыл Елисейские поля, нарисовал дизайн с оливковыми ветвями

Кто и за что отвечает в подготовке к финалу

Официально нет точных данных обо всех источниках финансирования подготовки, но Le Parisien говорил, что в этом участвуют: а) УЕФА; б) Министерство спорта Франции и Федерация футбола страны; в) Коммуна Сен-Дени, где расположен стадион «Стад де Франс». При этом нет точной информации о тратах сторон, но есть некоторые данные, касающиеся доходов. Например, Le Parisien пишет, что коммуна Сен-Дени получит несколько сотен тысяч евро от УЕФА за согласие на проведение финала. Кроме того, регион может рассчитывать на определенный процент от общего дохода от матча.

А вот некоторые обязательства:

УЕФА ответственен за размещение фанатов клубов и организацию фан-зон;

Федерация футбола Франции ответственна за организацию мероприятий вокруг финала Лиги чемпионов;

Администрация коммуны Сен-Дени занимается организацией безопасности вокруг матча (в этом ей помогает полицейский департамент Парижа). Она привлекла 6,8 тыс. полицейских и жандармов. Сколько все это стоило – неизвестно. Глава коммуны Матье Анотен говорил: «Финал Лиги чемпионов достался нам внезапно. Это дорогостоящее мероприятие, но мы рады этому. В нашей казне были определенные запасы, которые мы рассчитывали потратить на другие нужды. Но финал ЛЧ принесет нам больше доходов, если мы достойно подготовимся к нему».

Президент УЕФА Александр Чеферин в одном интервью пояснил, что организация понесла убытки в связи с переносом финала и задействовала некоторые финансы, запланированные на внезапные расходы, перед подготовкой к матчу в Париже.

УЕФА быстро придумал другую айдентику к финалу ЛЧ

Вот так выглядел постер к финалу Лиги чемпионов в Питере: