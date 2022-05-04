«Вильярреал» напугал «Ливерпуль», отыграв два гола, а потом подвел вратарь – пускал между ног и дал забить в пустые
«Ливерпуль» полностью переиграл «Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов – 2:0. В ответном – проигрывал 0:2 уже к перерыву.
Сказка «Вильярреала» кончилась довольно быстро. Для «Ливерпуля» все сложилось удачно – он справился за 12 минут:
🔴 Юрген Клопп вывел «Ливерпуль» в четвертый еврокубковый финал за шесть лет. Трижды за пять лет «Ливерпуль» сыграет в финале ЛЧ. Для самого Клоппа это будет пятый еврокубковый финал (пока выиграл один и проиграл три).
🔴 Все три гола «Ливерпуля» будут припоминать вратарю «Вильярреала» Херонимо Рульи. Два из них он пропустил между ног, третий – выскочив за пределы штрафной, когда Садио Мане забивал в абсолютно пустые ворота. Ошибок, приводивших к голу, у него теперь больше, чем у остальных вратарей из топ-5 лиг за сезон (пять).
🔴 Притом именно Рульи в прошлом мае помог команде выиграть Лигу Европы – забил послематчевый пенальти и взял удар от Давида Де Хеа.
🔴 Эффективность «Вильярреала» была космической. Получилось так, что все восемь последних ударов в створ ворот были для команды голевыми. Причем забивали семь разных игроков – Парехо, Морено, Торрес, Чуквезе, Диа, Коклен и Данжума (дважды). Но этого не хватило. А во втором тайме команда ни разу не попала в створ.
🔴 «Ливерпуль» при Клоппе в девяти матчах вне «Энфилда» выиграл у испанского клуба только второй раз. Причем только в этом сезоне это произошло (против «Атлетико» и сейчас против «Вильярреала»).
🔴 «Ливерпуль» установил собственный рекорд результативности в сезоне во всех матчах – 139 голов. В рекордном сезоне-1985/86 было 138.
🔴 А еще «Ливерпуль» – первая английская команда, которая в одном сезоне дошла до трех финалов всех кубковых турниров. У «Ливерпуля» это Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги.