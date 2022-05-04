«Вильярреал» напугал «Ливерпуль», отыграв два гола, а потом подвел вратарь – пускал между ног и дал забить в пустые

🔴 Юрген Клопп вывел «Ливерпуль» в четвертый еврокубковый финал за шесть лет. Трижды за пять лет «Ливерпуль» сыграет в финале ЛЧ. Для самого Клоппа это будет пятый еврокубковый финал (пока выиграл один и проиграл три).

🔴 Все три гола «Ливерпуля» будут припоминать вратарю «Вильярреала» Херонимо Рульи. Два из них он пропустил между ног, третий – выскочив за пределы штрафной, когда Садио Мане забивал в абсолютно пустые ворота. Ошибок, приводивших к голу, у него теперь больше, чем у остальных вратарей из топ-5 лиг за сезон (пять).

🔴 Притом именно Рульи в прошлом мае помог команде выиграть Лигу Европы – забил послематчевый пенальти и взял удар от Давида Де Хеа.