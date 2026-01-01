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Юрген Клопп
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Юрген Клопп
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«Ливерпуль» не будет покупать невакцинированных игроков. Клопп сказал, что они представляют угрозу
#Юрген Клопп
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Три поражения подряд в АПЛ – худший результат «Ливерпуля» с 2014 года
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У Клоппа умерла мама. Он не присутствовал на похоронах из-за пандемии
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Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
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Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
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Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
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«Вильярреал» напугал «Ливерпуль», отыграв два гола, а потом подвел вратарь – пускал между ног и дал забить в пустые
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Клопп нервничает из-за коронавируса: не возьмет в команду без вакцины, называет фанатов идиотами за рукопожатия, злится, если нет санитайзера
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«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Все считают Клоппа идеальным. Для баланса мы попробовали собрать истории, где он плохой. И у нас (почти) ничего не получилось!
#Юрген Клопп
Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал
#Майкл Эдвардс
На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
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#Ливерпуль
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