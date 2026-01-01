Юрген Клопп

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Футбол
«Ливерпуль» не будет покупать невакцинированных игроков. Клопп сказал, что они представляют угрозу
#Юрген Клопп
Футбол
Три поражения подряд в АПЛ – худший результат «Ливерпуля» с 2014 года
#Ливерпуль
Футбол
У Клоппа умерла мама. Он не присутствовал на похоронах из-за пандемии
#Юрген Клопп
Футбол
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
#Футбол
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
Футбол
Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
#Лига чемпионов
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«Вильярреал» напугал «Ливерпуль», отыграв два гола, а потом подвел вратарь – пускал между ног и дал забить в пустые
#Лига чемпионов
Клопп нервничает из-за коронавируса: не возьмет в команду без вакцины, называет фанатов идиотами за рукопожатия, злится, если нет санитайзера
#Юрген Клопп
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Все считают Клоппа идеальным. Для баланса мы попробовали собрать истории, где он плохой. И у нас (почти) ничего не получилось!
#Юрген Клопп
Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал
#Майкл Эдвардс
На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
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#Ливерпуль
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