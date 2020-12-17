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#Футбол #Юрген Клопп #Мануэль Нойер #ФИФА #Сон Хын Мин

Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд

вчера, 22:39

ФИФА провела церемонию The Best в онлайн-формате. Вот все победители.

Лучший вратарь у мужчинМануэль Нойер («Бавария»)

Лучший вратарь у женщин – Сара Буадди («Лион»)

Лучший тренер у мужчинЮрген Клопп («Ливерпуль»)

Лучший тренер у женщин – Сарина Вигман (сборная Нидерландов)

Лучшая футболистка – Люси Бронз («Манчестер Сити»)

Лучший футболистРоберт Левандовски («Бавария»)

Лучший голСон Хын Мин («Тоттенхэм»)

А вот так выглядит команда года по версии ФИФА:

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