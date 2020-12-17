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Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
вчера, 22:39
ФИФА провела церемонию The Best в онлайн-формате. Вот все победители.
Лучший вратарь у мужчин – Мануэль Нойер («Бавария»)
Лучший вратарь у женщин – Сара Буадди («Лион»)
Лучший тренер у мужчин – Юрген Клопп («Ливерпуль»)
Лучший тренер у женщин – Сарина Вигман (сборная Нидерландов)
Лучшая футболистка – Люси Бронз («Манчестер Сити»)
Лучший футболист – Роберт Левандовски («Бавария»)
Лучший гол – Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
А вот так выглядит команда года по версии ФИФА:
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