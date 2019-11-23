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Лента
Матч-центр
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Хын-Мин Сон
№7
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
8 июля 1992 (27) лет
Рост
183
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Первый матч Моуринью в «Тоттенхэме»: конец неудачным сериям, новый Алли и мемы
#Жозе Моуринью
23 ноября 2019, 18:30
Сон расплакался прямо на поле, когда травмировал соперника
#Андре Гомеш
03 ноября 2019, 22:40
ЛЧ – космос! Почему это матч, который мы не забудем
#Тоттенхэм
17 апреля 2019, 23:57
Чудо-победа «Тоттенхэма» над «Ман Сити»: отбитый пенальти, травма Кейна, рекорд стадиона
#Тоттенхэм
09 апреля 2019, 23:52