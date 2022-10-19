Почему все солисты группы BTS уходят в армию и отказываются от освобождения – и почему в Южной Корее даже звезды служат полтора года
BTS – главная группа жанра кей-поп и мировый феномен, который шесть раз на ютубе собрал больше миллиарда просмотров. Но внезапно группа объявляет о паузе: все ее семь участников (RM, Джонгук, Чимин, Ви, Чин, Сюга и Джей-Хоуп) отправятся на службу в армию Южной Кореи. Разбираемся, как такое вообще возможно с суперзвездами и был ли шанс у BTS не идти в армию.
Участник BTS уже получал отсрочку, но сейчас все идут в армию «из-за справедливости»
В Южной Корее все годные для службы мужчины от 18 до 28 лет должны провести в армии минимум 18 месяцев. Поэтому о возможной отправке туда BTS говорили давно. Фанаты противились и доказывали правительству: BTS прославляют Южную Корею, повышают ее авторитет в мире – поэтому стоит сделать исключение.
И группа действительно могла получить освобождение от армейской службы. Для этого нужно выиграть музыкальный конкурс: или южнокорейский (их пять на выбор), или международный (тут сразу 37 вариантов). BTS, например, номинировались на «Грэмми», но никакие конкурсы не выигрывали. Еще один шанс для южнокорейского музыканта уйти от армии – быть выдающимся в классическом исполнении. Но тут BTS далеки от жанра.
О перерыве группа объявляла еще летом 2022-го. Тогда участники BTS сказали, что займутся сольной карьерой. Но скоро стало известно, что все семь певцов идут в армию. Высшие военные чины высказывались о службе BTS.
Министр обороны Ли Чжон Соп говорил, что группе будет позволено отрываться от службы и участвовать в международных турах. Но сейчас этому заявлению нет подтверждений. А комиссар по военному найму Ли Ки Сик говорил, что участникам BTS желательно пройти военную службу, чтобы «обеспечить справедливость».
Хотя участник BTS Чин получал отсрочку от армии на год – как раз за успехи BTS. Но скоро ему уже 30 – и по корейским законам больше нельзя дать отсрочку. Остальные певцы группы, которым меньше лет, тоже идут в армию. Неизвестно, где конкретно они будут служить и сколько.
Развлекательный конгломерат HYBE заявляет, что их временная потеря BTS сильно не навредит бизнесу. У них еще подписаны другие группы кей-поп жанра и мировые звезды – Джастин Бибер и Ариана Гранде.
В последний раз перед уходом в армию BTS выступали в Пусане, представляя заявку города за право провести там выставку World Expo-2030. Там группа пообещала, что вернется на сцену в 2025 году и всерьез – «на долгие десятилетия».
Кто еще из корейских звезд служил и смог уйти от армии: автор Gangnam Style и лучший футболист страны
Большинство корейских селебрити служили в армии. Но до недавнего времени они могли оставаться артистами и там – выступать перед солдатами и даже покидать военную часть ради выступлений. Новые законы запрещают такой подход. Сейчас в медиа даже появляются списки корейских звезд (обычно это молодые актеры и певцы), которые в ближайшие полтора года пропадут из медиаполя.
Как показывают другие примеры, армия не мешает потом оставаться узнаваемым и продолжить карьеру.
🇰🇷 Рэпер Psy (тот самый с Gangnam Style) дважды служил в армии. В первый раз им были недовольны – Psy слишком много выступал в телешоу как действующий солдат. Спустя два года он отслужил полноценно.
🇰🇷 Актер Гон Ю («Поезд в Пусан», «Море спокойствия») служил на корейской границе. Но сделал свою службу веселее, став ди-джеем армейского радио.
🇰🇷 Модель Ли Чон Сок из-за травм не смог пойти в армию, но на полтора месяца ему пришлось стать госслужащим.
🇰🇷 Актер корейских драм Ким Су Хен рассказывал, что до армии был эгоистичным. А после дела пошли лучше и в кино. Он почувствовал, что может вписываться в коллектив и необязательно занимать все пространство собой.
🇰🇷 Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин тоже мог уйти на срочную службу, и вокруг этого долго таилась интрига. Но он с Южной Кореей выиграл Азиатские игры – и вместо 18 месяцев армии ограничился только военными сборами.