Почему все солисты группы BTS уходят в армию и отказываются от освобождения – и почему в Южной Корее даже звезды служат полтора года

BTS – главная группа жанра кей-поп и мировый феномен, который шесть раз на ютубе собрал больше миллиарда просмотров. Но внезапно группа объявляет о паузе: все ее семь участников (RM, Джонгук, Чимин, Ви, Чин, Сюга и Джей-Хоуп) отправятся на службу в армию Южной Кореи. Разбираемся, как такое вообще возможно с суперзвездами и был ли шанс у BTS не идти в армию.

Участник BTS уже получал отсрочку, но сейчас все идут в армию «из-за справедливости»

В Южной Корее все годные для службы мужчины от 18 до 28 лет должны провести в армии минимум 18 месяцев. Поэтому о возможной отправке туда BTS говорили давно. Фанаты противились и доказывали правительству: BTS прославляют Южную Корею, повышают ее авторитет в мире – поэтому стоит сделать исключение.

И группа действительно могла получить освобождение от армейской службы. Для этого нужно выиграть музыкальный конкурс: или южнокорейский (их пять на выбор), или международный (тут сразу 37 вариантов). BTS, например, номинировались на «Грэмми», но никакие конкурсы не выигрывали. Еще один шанс для южнокорейского музыканта уйти от армии – быть выдающимся в классическом исполнении. Но тут BTS далеки от жанра.