Скрытый смысл Gangnam Style – это острая сатира: рэпер Psy вшил в каждый кадр клипа пустоту потребления
В июле-2022 песне Gangnam Style рэпера Psy исполняется 10 лет. Клип на нее стал первым роликом ютуба, который набрал миллиард просмотров. За десять лет он набрал почти 4,5 миллиардов и сейчас идет 11-м в списке самых популярных ютуб-роликов.
Все танцевали под Gangnam Style и напевали, хотя не знали корейский язык. И большинство так и не узнало, о чем вообще песня. Как и то, что Gangnam Style – феномен, который стал популярен вопреки правилам корейской поп-музыки.
О чем песня Gangnam Style: сатира на людей, которые притворяются богатыми
Psy поет о сеульском районе Каннам (да, это не «Гангнам») – месте, где он родился в семье богатых бизнесменов. Это элитный район с небоскребами, и Psy рассказывал, что обычно к его причастности хвастаются люди, не имеющие к нему отношения:
«Люди, которые на самом деле из Каннама, никогда не скажут, что они из Каннама. Это только позеры и подражатели, которые напускают на себя такой вид и говорят, что они «Gangnam Style» –так что эта песня высмеивает тех людей, которые очень стараются быть теми, кем они не являются».
В тексте Gangnam Style есть моменты, понятные только южнокорейцам. Например, Psy дважды в песне упоминает кофе:
«Стильная девушка, которая наслаждается свободой с чашкой кофе»
«Я парень, который осушает чашку с кофе, прежде чем она остынет».
Культурологи объясняют, что так Psy отмечает нездоровую любовь корейцев к дорогим кофейням, которых очень много в Каннаме. В Южной Корее даже появился термин – «Женщины из соевой пасты». Они будут экономить на всем, но демонстративно выпьют чашечку кофе за 6000 вон, хотя до этого съели порцию рамена за 2000 вон.
Но в основном текст песни посвящен девушке, с которой герой Psy заигрывает. Он говорит, что представил в песне идеальную девушку: «Она знает, в какой момент быть утонченной, а когда – дикой».
30 дней Psy придумывал только танец, но клип снят за два дня и специально сделан плохим
Клип на Gangnam Style за пару недель после выхода стал главным вирусом мира. Но изначально Psy не метил так широко – и рассчитывал, что это хотя бы понравится местной аудитории. Поэтому в клипе участвуют корейские селебрити: комики Но Хон-чхоль, Ю Чже Сок и певица Хена. Изначально они продвинули клип за счет своей узнаваемости.
Psy рассказывал, что самое сложное при подготовке к клипу – придумать яркий танец. Вместе с хореографом он месяц выбирал между движениями панды и кенгуру, но в итоге остановился на имитации лошадиных скачек.
Всего клип снят за два дня. И в нем мелькают только два реальных места из Каннама. Видео сделано дешево и претенциозно – и это осознанная фишка Psy. Так он высмеял бедных людей, которые хвастаются надуманным богатством. С этого и начинается клип: будто Psy пафосно нежится на пляже, но на общем плане мы видим, что он лежит на детской площадке. И с Psy танцуют ребенок, которого специально взяли из-за того, что он нелепо пародировал Майкла Джексона на шоу талантов.
Во время съемок Psy рефлексировал и ощущал ужас, что он специально делает настолько примитивный клип: «Человеческое общество такое пустое, и даже во время съемок я чувствовал себя жалким. Каждый кадр был пустым».
Главное чудо Gangnam Style – выстрелила песня от музыканта, который не вписывается в каноны кей-попа. Ему было 34 года, нетипичная внешность для звезды жанра и спорная репутация (полиция арестовывала Psy за хранение марихуаны). Он выпускал альбом со взрослыми и эпатажными текстами – так Psy уходил от основной аудитории кей-попа. К 2010 году Psy не смог выпускать треки сам из-за нехватки денег, но нашел нужный лейбл и на своем шестом альбоме выдал хит жизни.
Президент корейской компании по дистрибьюции музыки Берни Чо осмысляет феномен: «Psy доказал, что корейскому артисту не обязательно быть молодым, красивым и худым, чтобы стать мировой звездой кей-попа. Он также доказал, что вирусный мировой хит не зависит от исполнения песни полностью на английском языке. Psy не был корейским Тимберлейком или Бритни Спирс. Он остался корейским Psy».
После Gangnam Style Psy не выпускал настолько вирусных вещей, но и в 2022-м делает ролики, которые собирают миллионы просмотров. Об эпохе сумасшествия по Gangnam Style он все же вспоминает с теплотой: «Это трофей, к которому я иногда мысленно возвращаюсь».