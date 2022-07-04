Скрытый смысл Gangnam Style – это острая сатира: рэпер Psy вшил в каждый кадр клипа пустоту потребления

В тексте Gangnam Style есть моменты, понятные только южнокорейцам. Например, Psy дважды в песне упоминает кофе:

«Стильная девушка, которая наслаждается свободой с чашкой кофе» «Я парень, который осушает чашку с кофе, прежде чем она остынет».

Культурологи объясняют, что так Psy отмечает нездоровую любовь корейцев к дорогим кофейням, которых очень много в Каннаме. В Южной Корее даже появился термин – «Женщины из соевой пасты». Они будут экономить на всем, но демонстративно выпьют чашечку кофе за 6000 вон, хотя до этого съели порцию рамена за 2000 вон.

Но в основном текст песни посвящен девушке, с которой герой Psy заигрывает. Он говорит, что представил в песне идеальную девушку: «Она знает, в какой момент быть утонченной, а когда – дикой».

30 дней Psy придумывал только танец, но клип снят за два дня и специально сделан плохим

Клип на Gangnam Style за пару недель после выхода стал главным вирусом мира. Но изначально Psy не метил так широко – и рассчитывал, что это хотя бы понравится местной аудитории. Поэтому в клипе участвуют корейские селебрити: комики Но Хон-чхоль, Ю Чже Сок и певица Хена. Изначально они продвинули клип за счет своей узнаваемости.

Psy рассказывал, что самое сложное при подготовке к клипу – придумать яркий танец. Вместе с хореографом он месяц выбирал между движениями панды и кенгуру, но в итоге остановился на имитации лошадиных скачек.