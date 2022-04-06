Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон

Дата рождения ютуба – 14 февраля 2005 года. 14 ноября 2007-го у него появилась русскоязычная версия. На тот момент Google уже выкупил ютуб.

В этой подборке показываем, с каких видео начинался русский ютуб, кто появился там раньше всех и как все это выглядело.

Первое видео русского ютуба – песня музыканта, который официально объявлял, что ютуб в России открыт

Весной 2007 года музыкант Петр Налич загрузил на сайт youtube.com песню Guitar. Тогда российской версии сайта не было, и клип почти ничего не набрал. Но к осени у клипа вдруг появились просмотры: «Сначала 300, потом смотрим – уже 400», – рассказывает Налич. Оказалось, что ролик продвинули блогеры «Живого журнала».

К открытию ютуба клип на песню Guitar стал «первым российском роликом на ютубе». За 15 лет он собрал больше восьми миллионов просмотров.