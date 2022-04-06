Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
Дата рождения ютуба – 14 февраля 2005 года. 14 ноября 2007-го у него появилась русскоязычная версия. На тот момент Google уже выкупил ютуб.
В этой подборке показываем, с каких видео начинался русский ютуб, кто появился там раньше всех и как все это выглядело.
Первое видео русского ютуба – песня музыканта, который официально объявлял, что ютуб в России открыт
Весной 2007 года музыкант Петр Налич загрузил на сайт youtube.com песню Guitar. Тогда российской версии сайта не было, и клип почти ничего не набрал. Но к осени у клипа вдруг появились просмотры: «Сначала 300, потом смотрим – уже 400», – рассказывает Налич. Оказалось, что ролик продвинули блогеры «Живого журнала».
К открытию ютуба клип на песню Guitar стал «первым российском роликом на ютубе». За 15 лет он собрал больше восьми миллионов просмотров.
В отдельном видео Петр Налич объявил, что русский ютуб официально открыт.
Через три года Налич съездил на «Евровидение» (11 место), но большой звездой не стал. На его канал подписано 12 тысяч человек, последние ролики собирают не больше десяти тысяч просмотров.
Какие видео загружались в первый год русского ютуба: футбольные голы, мемы, телефонные пранки, молодой Оксимирон
В конце 2007-го – начале 2008-го люди загружали на ютуб популярные видео из своих телефонов. Обычно это были нарезки приколов, которые передавались по блютузу и ик-порту.
Подборка видео курьезных аварий – 1,7 млн просмотров за 14 лет
Подборка видео с Владимиром Жириновским – 2,5 млн просмотров.
На ютубе можно найти много видео о спорте.
Гол Максима Калиниченко – 55 тысяч просмотров.
Даже чемпионат по настольному хоккею собрал 100 тысяч просмотров.
Гол Ковальчука в финале ЧМ-2008 – 170 тысяч просмотров
Дальше ютуб развивается отдельной экосистемой, а не просто хранилищем чужих приколов. Первые вирусные хиты – записи телефонных пранков. Извините: ссылку на оригинал видео не вставим из-за мата внутри.
Один из первых больших блогеров русского ютуба – Дмитрий Пучков (Гоблин). Вот, например, он рекламирует собственную игру «Санитары подземелий 2».
Игровой блогер Антон Логвинов выпускает обзоры уже в 2009-м. Но на стороннем канале.
В 2008-м на ютубе уже появляются первые рэп-баттлы. Кто-то залил пятиминутный баттл рэперов Драго и Басты. Почти 200к просмотров за 14 лет.
Oxxxymiron тоже появляется на ютубе через публикацию от фаната. Его первый хит «Я хейтер» собрал с 2008 года 7,7 млн просмотров.
Странный и забытый жанр – грустные рассказы, которые показываются в формате слайдов, где постепенно появляется текст.
Вирусные хиты именно ютуба появляются уже на второй год в России. Легендарный монолог Никиты Литвинкова о борще и салате, который бесит.
Повар спрашивает повара! 13 млн просмотров за 14 лет.