ютуб и тв

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НТВ и Первый запустили шоу, где поют виртуальные аватары – это формат из американского тв: пока зрители говорят о странной графике
#ютуб и тв
На ютубе спустя 20 000 часов прервался стрим Lofi Girl, который транслировал музыку 2 года без перерыва – кто эта героиня и чем она важна
#ютуб и тв
Николай Дроздов, которого вы не знали: ночевал с медведем в палатке, не ест мясо 50 лет, выпустил альбом каверов
#ютуб и тв
Feduk стал ведущим погоды (!) на «Матч ТВ» (!!) – в эфире делал отсылки на свои тексты и прорекламировал новый трек
#Feduk
Какой была жизнь в СССР – посмотрите через архив от «Гостелерадиофонда»: джаз, «жестокий Человек-паук», аэробика и фильм о женском алкоголизме
#ютуб и тв
Рутуб не работает больше суток после хакерской атаки – но опровергает, что код потерян и данные не восстановятся
#ютуб и тв
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