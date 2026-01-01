Федук

Дата рождения
9 февраля 1992 г.
Инфо
Российский певец, хип-хоп- и хаус-рэп-исполнитель и автор песен
Лента
Материалы
Материалы
Баннер фанатов «Спартака» – отсылка к песне рэпера Feduk. В ней он унижал ЦСКА
#Спартак
Все материалы