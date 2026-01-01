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Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут награды
#Россия на Олимпийских играх-2022
Латыпов плакал после финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022. Все утешали – обнял даже соперник
#Эдуард Латыпов
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
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«Ненавижу иглы в вене». Логинов и допинг – уже много лет мутная история русского биатлона: знал ли он или некто его подставил
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#Александр Логинов
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За Россию в биатлоне участвует афганец: знает язык дари и отмечает мусульманские праздники, но никогда не был в Афганистане
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Где смотреть чемпионат России по биатлону и лыжным гонкам: расписание соревнований
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Где смотреть женский биатлон масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022
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Прогноз на женский биатлон эстафету – Олимпийские игры 2022
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Где смотреть женский биатлон эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022
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Прогноз на мужской биатлон эстафету – Олимпийские игры 2022
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