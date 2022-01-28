За Россию в биатлоне участвует афганец: знает язык дари и отмечает мусульманские праздники, но никогда не был в Афганистане
Следите за сборной России по биатлону и будете смотреть гонки на Олимпиаде-2022? Тогда вы точно натыкались на имя Карима Халили. Это российский спортсмен афганского происхождения, который с 2020 года гоняет за сборную России и уже брал медали.
Отец Халили приехал из Афганистана, сам он всю жизнь провел в России
Следующей осенью Халили отметит 24-летие. И всю жизнь он прожил в России. Халили родился в Сергиевом Посаде в 1998 году спустя пять лет после переезда отца в Россию. Об этом он говорил:
«Отец переехал в Россию еще студентом. Это случилось в 1993-м – довольно тяжелый период в Афганистане. Появилась возможность переезда и обучения в другой стране по специальной программе. Здесь отец продолжил учебу на инженера, потом уже пошел работать по специальности – и до сих пор так работает».
В семье говорит на двух языках, в школе взялся за изучение английского. Про языки он рассказывал так:
«Мама была преподавателем французского, поэтому в семье вообще есть тяга к иностранным языкам. Мы с сестрой пробовали изучать немецкий, но времени на него не хватало. Хочу вернуться к нему; по мне, знать английский и немецкий нужно – тогда в Европе будет очень легко общаться».
Как вообще пришел в биатлон? В интервью Союзу биатлонистов России Халили рассказывал, что в детстве занимался разными видами спорта (самбо, карате, лыжные гонки, большой теннис), но осознанно пришел в биатлон в 15 лет:
«Может, начал в 14 увлекаться: стрелять там, изучать. Ближе к 15 начал ездить на профессиональные сборы. Меня он очень заинтересовал, когда я однажды увидел его по телевизору».
Вопросов о выступлении за какую-то другую сборную, кроме России, не было. Здесь Халили не только пробился через юношескую команду в основную, но и попал в состав на Олимпийские игры. С лета 2019-го Халили тренировался с лыжниками сборной России, которые входили в группу Егора Сорина. Сейчас тренируется с Юрием Каминским.
Смотрит афганские каналы и следит за ситуацией в Афганистане
За 23 года жизни Карим Халили никогда не был в Афганистане, но следит за ситуацией в стране. «Спорт-Экспресс» сделал с Халили интервью в августе-2021, в котором спросил про ситуацию внутри страны. Речь про приход талибов (запрещенная в РФ организация) к власти. Халили отреагировал кратко: «Да, слежу за политической ситуацией в Афганистане. Но пока воздержусь от комментариев на эту тему».
Как Афганистан отложился на Халили:
• Знает дари (один из вариантов персидского) и говорит на нем с отцом. Но в основном общается в семье на русском.
• Отмечает мусульманские праздники.
• В паспорте записано Саид Каримулла Саид Вахидулла Халили. Но говорит, что сокращенно его можно называть Карим. Саид – не имя, а приставка к имени, передающаяся по наследству.
• Говорит, что афганская культура не оказывает на него большое влияние. Его цитата: «Даже если бы что-то было, то с нашим спортивным режимом сложно соблюдать многие мусульманские традиции и ритуалы. Скажем, пост я не соблюдаю».
• Дома есть спутниковая тарелка с каналами Афганистана, иногда Карим Халили смотрит их с отцом.
• Не исключает поездку в Афганистан, но пока не планирует.
• Кстати, бывшего вице-президента Афганистана зовут Мохаммад Карим Халили. С биатлонистом Халили он никак не связан.
Это любимый биатлонист Фукарда в сборной России
Летом-2021 состоялся фестиваль Мартена Фукарда в Анси. Изначально одно место занимал Матвей Елисеев. Но он не поехал из-за ограничений на въезд во Францию, связанных с коронавирусом. Место Елисеева занял Карим Халили.
Халили в итоге был второй в масс-старте и был доволен результатом. Сам Фукард отзывался о нем очень лестно:
«Я всегда испытываю особый трепет, когда встречаю Карима Халили. Впервые ведь мы увиделись в 2010 в Контиолахти, когда я одержал свою первую победу на Кубке мира.
Тогда он был совсем маленьким и попросил сфотографироваться. Он рассказал мне об этом на моей прощальной гонке, и мы сделали фото ровно в том же месте, только 10 лет спустя. Этим летом я приглашал его на свой летний фестиваль в Анси. Не совру, если скажу, что в российской команде именно он мой любимый спортсмен».
А вот такой пост есть в инстаграме Халили:
«14 марта 2010. Контиолахти. Вы только что выиграли свою первую золотую медаль на чемпионате мира. Я – обычный 11-летний парень и фанат биатлона. У нас обоих 10 лет впереди.
14 марта 2020 года. Снова Контиолахти. Вы уже стали легендой в мире биатлона. Я – новичок в сборной России. Мы соревновались на одной трассе. Вы снова были первым. Я был 25-м. Оба пути заняли 10 лет и привели нас в одно и то же место в мире в одно и то же время. Такое прекрасное совпадение. Я многому научился у вас. Спасибо, Мартен, за большой вклад в биатлон!
Я жалею только об одном: я не смог обогнать вас».