За Россию в биатлоне участвует афганец: знает язык дари и отмечает мусульманские праздники, но никогда не был в Афганистане

Отец Халили приехал из Афганистана, сам он всю жизнь провел в России

Следующей осенью Халили отметит 24-летие. И всю жизнь он прожил в России. Халили родился в Сергиевом Посаде в 1998 году спустя пять лет после переезда отца в Россию. Об этом он говорил:

«Отец переехал в Россию еще студентом. Это случилось в 1993-м – довольно тяжелый период в Афганистане. Появилась возможность переезда и обучения в другой стране по специальной программе. Здесь отец продолжил учебу на инженера, потом уже пошел работать по специальности – и до сих пор так работает».

В семье говорит на двух языках, в школе взялся за изучение английского. Про языки он рассказывал так:

«Мама была преподавателем французского, поэтому в семье вообще есть тяга к иностранным языкам. Мы с сестрой пробовали изучать немецкий, но времени на него не хватало. Хочу вернуться к нему; по мне, знать английский и немецкий нужно – тогда в Европе будет очень легко общаться».

Как вообще пришел в биатлон? В интервью Союзу биатлонистов России Халили рассказывал, что в детстве занимался разными видами спорта (самбо, карате, лыжные гонки, большой теннис), но осознанно пришел в биатлон в 15 лет:

«Может, начал в 14 увлекаться: стрелять там, изучать. Ближе к 15 начал ездить на профессиональные сборы. Меня он очень заинтересовал, когда я однажды увидел его по телевизору».

Вопросов о выступлении за какую-то другую сборную, кроме России, не было. Здесь Халили не только пробился через юношескую команду в основную, но и попал в состав на Олимпийские игры. С лета 2019-го Халили тренировался с лыжниками сборной России, которые входили в группу Егора Сорина. Сейчас тренируется с Юрием Каминским.