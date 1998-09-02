Карим Халили

Дата рождения
2 сентября 1998 г.
Достижения
Бронзовый призер ЧМ-2021 в эстафете
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Биатлон
Где смотреть мужской биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
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🥉 Мужская сборная России заняла третье место в эстафете. На последнем этапе Латыпов ушел на дополнительный круг
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#Карим Халили
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Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
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За Россию в биатлоне участвует афганец: знает язык дари и отмечает мусульманские праздники, но никогда не был в Афганистане
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#Карим Халили
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Так обидно еще не было – последний рубеж дважды убил шансы России на золото Олимпиады. Цветков смазал 20-й выстрел, Логинов получил 2 минуты
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Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022
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