Сборная России по биатлону взяла серебро в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Нове Место:

Германия – 1:12.28,1 Россия – 1.21,7 Норвегия – 1.33,2

Сборная Норвегии зашла на три штрафных круга. Один из них бежал Йоханнес Бе, который выступал на заключительном этапе.

Француз Жаклен вообще пробежал четыре штрафных круга. Россия использовала восемь дополнительных патронов.

Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов – все они бежали за сборную России в этой гонке.

Женская сборная России по биатлону заняла 8-е место в эстафете. Победила Швеция