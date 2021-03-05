Кубок мира по биатлону
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Матвей Елисеев
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#Кубок мира по биатлону #Биатлон #Александр Логинов #Карим Халили #Матвей Елисеев #Эдуард Латыпов

Сборная России по биатлону взяла серебро в мужской эстафете на этапе Кубка мира

вчера, 19:10

dpa/Global Look Press

Результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Нове Место:

  1. Германия – 1:12.28,1
  2. Россия – 1.21,7
  3. Норвегия – 1.33,2

Сборная Норвегии зашла на три штрафных круга. Один из них бежал Йоханнес Бе, который выступал на заключительном этапе.

Француз Жаклен вообще пробежал четыре штрафных круга. Россия использовала восемь дополнительных патронов.

Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов – все они бежали за сборную России в этой гонке.

Женская сборная России по биатлону заняла 8-е место в эстафете. Победила Швеция

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Источник:
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