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Кубок мира по биатлону
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Кубок мира по биатлону
Инфо
Серия крупнейших кубковых международных соревнований в мужском и женском биатлоне
Факт
С сезона-2017/18 не проводится в России
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