Кубок мира по биатлону

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Серия крупнейших кубковых международных соревнований в мужском и женском биатлоне
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С сезона-2017/18 не проводится в России
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Биатлон
Россия взяла серебро в женской биатлонной эстафете, хотя Казакевич ушла на три штрафных круга 🥈
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Латыпов стал 25-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Он проиграл более четырех минут
#Эдуард Латыпов
Биатлон
🥇🥉Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, он – запасной в составе России на Олимпиаду. Халили финишировал третьим
#Антон Бабиков
Биатлон
Россия выиграла золото в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону 🥇
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
У России в мужском биатлоне не будет максимальной квоты на Олимпиаде – поедут пять человек вместо шести
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону
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«Ненавижу иглы в вене». Логинов и допинг – уже много лет мутная история русского биатлона: знал ли он или некто его подставил
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#Александр Логинов
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Лучшая биатлонистка России Кристина Резцова: выходила на гонку в нижнем белье, писала стихи и не знает о тиктоке
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#Кристина Резцова
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Как Бьорндален и Домрачева переехали в Китай и создают там сборную по биатлону в чужой культуре. Получается?
#Дарья Домрачева
Первое золото России на Кубке мира по биатлону в сезоне: Логинов выиграл в Оберхофе, где помогал прервать антирекорд и побеждал впервые в карьере
#Кубок мира по биатлону
Новая ошибка биатлониста Латыпова – теперь наступил на стреляющего соперника. И упал в снег ❄️
#Эдуард Латыпов
Очень странная ошибка в биатлоне – Латыпов перепутал финишный створ и (возможно) лишился медали. Соцсети огненно обсуждают 🔥
#Эдуард Латыпов
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