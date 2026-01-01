Дарья Домрачева

Дата рождения
3 августа 1986 г.
Достижения
4-кратная олимпийская чемпионка по биатлону
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Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии
#Дарья Домрачева
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Как Бьорндален и Домрачева переехали в Китай и создают там сборную по биатлону в чужой культуре. Получается?
#Дарья Домрачева
Не удивляйтесь успехам Китая на следующей Олимпиаде. Туда перевезли Бьорндалена и сервис-команду из Норвегии
#Олимпиада-2022
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