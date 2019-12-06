Не удивляйтесь успехам Китая на следующей Олимпиаде. Туда перевезли Бьорндалена и сервис-команду из Норвегии
В 2020 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. Чтобы достойно выступить в биатлоне (цель – медали!), Китай этим летом назначил тренерами двух легенд биатлона – Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарью Домрачеву.
Бьорндален и Домрачева женаты с 2016 года, а в 2018-м закончили карьеру в спорте. Но Китай связывался с Бьорндаленом еще за два года до этого и хотел, чтобы к Олимпиаде спортсменов готовил именно он. Сработает?
Как вообще решились на переезд?
Август 2019 – СМИ пишут о том, что Бьорндален с семьей переезжает в Монако. Сентябрь 2019 – он уже в Китае тренирует местную команду. «Такого быстрого разворота на 180 градусов я сама не ожидала, – поясняет Домрачева. – Учитывая наши жизненные планы, это для меня единственный шанс попробовать себя в тренерской работе: всего через несколько лет наша дочь Ксения пойдет в школу, и тогда совмещать семейную жизнь с переездами станет невозможно».
Перед переездом в Китай Домрачева позвонила Лукашенко, чтобы попросить у него совета перед отъездом. Тот идею одобрил: «Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли».
Дочери Бьорндалена и Домрачевой сейчас три года – в школу она пойдет в 2022-2023 году. С этой датой связана и главная цель тренеров в Китае – взять медали на ОИ-2022.
«Они хотят быть на вершине через два с половиной года. Они хотят выиграть медали. Это не просто желание – это цель. Звучит весьма амбициозно, но если все пойдет так, как мы надеемся, то добиться этого вполне реально. Если бы эта цель не была реалистичной, мы бы не взялись за работу».
В чем проблемы сборной Китая?
- Низкая скорость спортсменов. «В целом китайские биатлонисты лучшие по стрельбе, но худшие по скорости на трассе. У некоторых есть хорошие задатки, но они нуждаются в специальных лыжных тренировках… Думаю, мы довольно быстро приведем их в форму», – говорит Бьорндален.
- Мало инфраструктуры. Но это скоро исправится со строительством Олимпийской площадки для зимней Олимпиады в Китае, срок готовности – конец 2020-го, когда начнется полноценная подготовка к ОИ-2022.
- Недостаток амуниции. «На сегодняшний день нет ничего – ни лыж и палок, ни сервис-команды. Мы работаем над этим уже месяц, сезон приближается, посмотрим, что мы сможем показать», – говорил Бьорндален в сентябре.
Чтобы исправить последний пункт Бьорндален в итоге перевез сервис-бригаду из Норвегии. «Это улучшит нашу финансовую ситуацию, и мы сможем обеспечивать то же качество лыж, что было у нас в последние годы», – объясняет глава норвежской сервис-бригады, почему принял предложение.
В итоге общий штат норвежской сервис-бригады вырос с 11 до 15 человек: половина из них будет работать с обеими сборными.
А как же снег? Что с ним в Китае?
В Пекине, где пройдут Зимние олимпийские игры, температура и правда выше, чем мы привыкли. Среднемесячная по декабрю, январю и февралю – -0,9, -3,3 и -0,8 градусов. Для сравнения, в Москве это -5,2, -6,5 и -6,7.
Но в Китае, в отличие от центральной России, много гор – там температура зимой намного ниже. Трассу для Олимпийских игр прокладывают в горном районе Чунли – температура там ниже, чем в Москве, а снег лежит с ноября по март.
На будущее тоже есть неплохие места: например, в Харбине, где проводили зимнюю Универсиаду десять лет назад, еще месяц назад температура опустилась до -20 и выпала куча снега. Даже средняя температура в январе там -17 градусов – на 10 ниже, чем в Москве.
Какие результаты у Китая сейчас?
Лучшие результаты в своей истории сборная Китая показывала в конце 90-х и начале 2000-х. Лучший результат Олимпийских игр – 5 место биатлонистки Юй Шумей в 1998 году. На чемпионатах мира серебряные медали были в 2000 и 2005 году.
Женские команды в среднем более успешны, на них фокус и сейчас: «Цель заключается в том, чтобы собрать достойную эстафетную команду у женщин, а потом мы постараемся выбрать одну-двух спортсменок, чтобы развивать их дальше», – говорит Бьорндален.
Несмотря на амбициозные цели на домашней Олимпиаде, на ближайший сезон все скромнее: «Лучшим результатом у женщин в прошлом году стало 27-е место, и нужно добиться как минимум таких же итогов… Было бы здорово финишировать в первой десятке в женской эстафете!».