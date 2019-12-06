Не удивляйтесь успехам Китая на следующей Олимпиаде. Туда перевезли Бьорндалена и сервис-команду из Норвегии

Как вообще решились на переезд?

Август 2019 – СМИ пишут о том, что Бьорндален с семьей переезжает в Монако. Сентябрь 2019 – он уже в Китае тренирует местную команду. «Такого быстрого разворота на 180 градусов я сама не ожидала, – поясняет Домрачева. – Учитывая наши жизненные планы, это для меня единственный шанс попробовать себя в тренерской работе: всего через несколько лет наша дочь Ксения пойдет в школу, и тогда совмещать семейную жизнь с переездами станет невозможно».

Перед переездом в Китай Домрачева позвонила Лукашенко, чтобы попросить у него совета перед отъездом. Тот идею одобрил: «Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли».

Дочери Бьорндалена и Домрачевой сейчас три года – в школу она пойдет в 2022-2023 году. С этой датой связана и главная цель тренеров в Китае – взять медали на ОИ-2022.

«Они хотят быть на вершине через два с половиной года. Они хотят выиграть медали. Это не просто желание – это цель. Звучит весьма амбициозно, но если все пойдет так, как мы надеемся, то добиться этого вполне реально. Если бы эта цель не была реалистичной, мы бы не взялись за работу».