Футболистка тренируется на шестом месяце беременности. Ранее она перенесла выкидыш и хочет помочь другим женщинам

«Я просто делаю бесконтактные вещи. Работу с мячом, – объясняет Сидни. – Избегаю ситуаций, когда мяч может отрекошетить или я могу получить удар. Также никакого высокоинтенсивного бега. И я слушаю рекомендации своего акушера (который знает больше, чем те люди в твиттере, кто говорит мне, чего я не должна делать со своим телом)».

Кстати, кроме работы с мячом Леруа также занимается в тренажерном зале.

Сидни выросла в семье профессиональных софтболистки и бейсболиста, а ее муж Дом Дуайер тоже играет в «Орландо» – том самом, где раньше бегал Кака, а теперь начинает Нани.

У Леруа и Дуайера уже есть один ребенок – сын Кассиус. Именно через него Сидни в ноябре объявила о том, что их семья ждет еще одного ребенка: «Не беспокойся, Кассиус. Мама и папа тоже кричат», – написала она в посте на четыре тысячи ретвитов.