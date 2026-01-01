женский футбол

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Футбол
20-летняя футболистка сборной России перешла в «Челси» из «Локомотива»
#Локомотив
Футбол
Женская сборная Англии по футболу забила Латвии 20 голов. За два матча она 121 раз пробила по воротам
#женский футбол
Олимпиада 2020
⚽️ Пустовойтова назначена главным арбитром на женский финал Олимпиады-2020
#Анастасия Пустовойтова
Футбол
УЕФА перенес женский Евро-2021 на 2022 год
#женский футбол
Футбол
Женский футбол под угрозой исчезновения из-за пандемии коронавируса
#женский футбол
Футбол
У кого из российских клубов теперь есть женская команда
#женский футбол
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Спортсменки в Англии недовольны белой формой на футбольном Евро и теннисном «Уимблдоне»: считают ее непрактичной во время менструации
#Англия
Футболистка врезалась в фаната, который выбежал на поле и достал телефон. Даже получила за это карточку
#Сэм Керр
Самый быстрый гол в истории забила русская футболистка в 38 лет. Она играла в финале Кубка УЕФА и хочет стать учителем физкультуры
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#Олеся Курочкина
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Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
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#Пейдж Уильямс
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Первая женщина-судья в Германии. Работала в полиции, ссорилась с Гвардиолой и бесила игроков
#Бибиана Штайнхаус
🦜 Попугай Пеле прервал тренировку Бразилии. Посидел на плече защитника, испугался мяча и улетел
#женский футбол
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