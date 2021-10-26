Самый быстрый гол в истории забила русская футболистка в 38 лет. Она играла в финале Кубка УЕФА и хочет стать учителем физкультуры
Матч «Звезды-2005» и «Енисея» проходил 16 октября 2021 года. Там Олеся Курочкина оформила дубль. Первый гол забила на первой минуте, второй – на 45-й. «Звезда-2005» победила со счетом 2:1. Позже оказалось, что гол Курочкиной стал самым быстрым во всем профессиональном мировом футболе. «Мегафон» посчитал, что мяч пересек линию на десятой секунде (09,31).
До нее рекордом владела француженка Валери Говен (11 секунд). В женском студенческом футболе забивался гол за 3,2 секунды, но он не учитывается у профессионалов.
Рекорд Курочкиной уже подтвердили аккаунты женской Суперлиги и РФС:
Сейчас Курочкиной 38 лет. Она начала профессиональную карьеру еще в 1998 году, когда играла за «Чертаново». Сайт РФС пишет о карьере Курочкиной: «Начинала на позиции вратаря, затем играла на позициях защитника и полузащитника, в итоге стала одним из самых забивных форвардов России». Во второй приход в «Звезду-2005» Курочкина забила 51 гол за 109 матчей.
В 2016 году Курочкина рассуждала о своих перспективах на игру в сборной России, которая тогда занялась омоложением. Сказала так: «Если опытный игрок выступает на хорошем уровне, то его нельзя убирать только из-за возраста». Привела в пример 32-летнюю подругу-легкоатлетку – та постоянно обыгрывает молодых конкуренток и ездит на Олимпиады.
Курочкина уже много раз отвечала на вопросы о возможном завершении карьеры. Рассказывала, что в будущем хочет учителем физкультуры или тренером. Она шесть раз выигрывала чемпионат России и пять раз побеждала в Кубке России. Но своим главным достижением Курочкина считает выход в финал Кубка УЕФА-2009.
Тот сезон Кубка УЕФА был удивительным для «Звезды-2005». Она выиграла три матча с общим счетом 17:0. Дальше выбила из турнира действующего победителя, прошла других соперников. Финал Кубка УЕФА тогда проводился в два матча. Соперник – «Дуйсбург-2001». Первую игру «Звезда-2005» проиграла со счетом 0:6. В ответном сыграла 1:1.
Перед играми с «Дуйсбургом» Курочкина рассказывала официальному сайту УЕФА об атакующем футболе «Звезды-2005». Тогда Курочкину в этом клубе тренировал Александр Григорян – позже он перешел в мужской футбол. Сама Курочкина уже считается легендой для женского футбола в России. Полгода назад она плакала, когда снова попала в сборную России.
Сейчас Курочкина больше работает над привлечением внимания к женскому футболу. Она объясняла, что государство должно уделять ему больше внимания. Приводила в пример Англию, где девочки уже с шести занимаются тактической подготовкой. В России пока есть улучшения только по количеству команд. В женской Суперлиге сейчас выступают десять клубов.
"Хайкин – голкипер «Буде-Глимта», который недавно унизил в Лиге Европы «Рому» 6:1."
Это всё происходило в Лиге конференций.