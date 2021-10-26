Самый быстрый гол в истории забила русская футболистка в 38 лет. Она играла в финале Кубка УЕФА и хочет стать учителем физкультуры

Сейчас Курочкиной 38 лет. Она начала профессиональную карьеру еще в 1998 году, когда играла за «Чертаново». Сайт РФС пишет о карьере Курочкиной: «Начинала на позиции вратаря, затем играла на позициях защитника и полузащитника, в итоге стала одним из самых забивных форвардов России». Во второй приход в «Звезду-2005» Курочкина забила 51 гол за 109 матчей.

В 2016 году Курочкина рассуждала о своих перспективах на игру в сборной России, которая тогда занялась омоложением. Сказала так: «Если опытный игрок выступает на хорошем уровне, то его нельзя убирать только из-за возраста». Привела в пример 32-летнюю подругу-легкоатлетку – та постоянно обыгрывает молодых конкуренток и ездит на Олимпиады.

Курочкина уже много раз отвечала на вопросы о возможном завершении карьеры. Рассказывала, что в будущем хочет учителем физкультуры или тренером. Она шесть раз выигрывала чемпионат России и пять раз побеждала в Кубке России. Но своим главным достижением Курочкина считает выход в финал Кубка УЕФА-2009.