чемпионат Швеции
АИК
Хаммарбю
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#чемпионат Швеции #АИК #Хаммарбю

Почти 19 тысяч жгут файеры и орут на матче женского чемпионата в Швеции (да-да, вы все правильно прочитали)

43 минуты назад

В Швеции сыграли женские команды  «Хаммарбю» и АИКа. «Хаммарбю» победил в дерби 4:1. Пока дежурно, но вы посмотрите на атмосферу. На стадион пришло 18537 человек. На матче женского чемпионата в Швеции! Почти 19 тысяч!

  Такая атмосфера была перед матчем. 

На матче было так.

Закончилось все совместным празднованием. Ух, круто!

Все фото: Твиттер «Хаммарбю»
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