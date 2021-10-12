Почти 19 тысяч жгут файеры и орут на матче женского чемпионата в Швеции (да-да, вы все правильно прочитали)

В Швеции сыграли женские команды «Хаммарбю» и АИКа. «Хаммарбю» победил в дерби 4:1. Пока дежурно, но вы посмотрите на атмосферу. На стадион пришло 18537 человек. На матче женского чемпионата в Швеции! Почти 19 тысяч!

Такая атмосфера была перед матчем.