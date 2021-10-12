чемпионат Швеции

Год основания
1924 г.
Наиболее титулованный клуб
Мальме
Лента
Материалы
Материалы
Почти 19 тысяч жгут файеры и орут на матче женского чемпионата в Швеции (да-да, вы все правильно прочитали)
#чемпионат Швеции
Отец Черышева возглавил шведский клуб и ушел после первой тренировки: «Я принесу больше вреда, чем пользы»
#Дмитрий Черышев
Русский вратарь в Швеции пропустил гол с центра поля. Раньше он забивал сам и бил антирекорд Лиги Европы
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#Александр Васютин
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В Швеции очень странное ограничение для стадионов – 8 (да, восемь!) зрителей. Фанаты устроили протест в торговом центре
#коронавирус
Шведский футболист спас парня от самоубийства. Схватил его на мосту и не отпускал до приезда полиции
#Алекс Мортенсен
Мяч четыре раза попал в штангу и прокатился по линии. А гола так и не было
#Фалькенберг
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