В Швеции очень странное ограничение для стадионов – 8 (да, восемь!) зрителей. Фанаты устроили протест в торговом центре
Чемпионат Швеции проходит по системе «весна-осень», новый сезон стартовал в апреле. Шведские власти разрешили проводить матчи при зрителях, но их количество выглядит удивительным.
На стадионы может быть допущено не более восьми человек. Логика такая: сколько людей может присутствовать на различных собраниях (максимум восемь из-за пандемии коронавируса), столько – и на стадионе. Билеты в основном разыгрываются в лотереях.
Выглядит это так:
Что придумали фанаты АИКа? Они пришли в торговый центр рядом со стадионом их клуба, поразвешивали баннеры, попели песни.
Надписи на баннерах: «Наш национальный вид спорта достоин большего, чем восемь зрителей. Избавьтесь от абсурдных ограничений».
Посыл такой: неужели в торговых центрах гораздо больше шансов уберечься от коронавируса?
В Швеции с января и до конца сентября действуют различные ограничения. В торговых центрах и универмагах могут находиться не более 500 человек одновременно, в магазинах и спортзалах – не более одного человека на десять квадратных метров.
Генеральный секретарь Ассоциации шведских элитных лиг Матс Энквист говорил: «Мы понимаем, что ограничения должны быть продлены. Но есть ощущение, что нас не воспринимают серьезно. Для баров и торговых центров решения нашлись проще, чем для нас. Не понимаю, почему так».
Это был ответ на твит, в котором был показан пустой стадион, а еще – множество людей в зоопарке в тот же день.
В конце марта Швеция продлила ограничения из-за высокого уровня заболеваемости. В начале пандемии Швеция отказалась от карантина, целью была выработка коллективного иммунитета и снижение уровня негативных экономических последствий.
Власти планировали привить пять миллионов взрослых к концу июня 2021-го, но пересмотрели планы – не будет достаточного количества вакцин. Темпы заболеваемости в стране растут. Население в Швеции – десять миллионов человек. Количество заболевших за все время – почти миллион.