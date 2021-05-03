В Швеции очень странное ограничение для стадионов – 8 (да, восемь!) зрителей. Фанаты устроили протест в торговом центре

Что придумали фанаты АИКа? Они пришли в торговый центр рядом со стадионом их клуба, поразвешивали баннеры, попели песни.

Надписи на баннерах: «Наш национальный вид спорта достоин большего, чем восемь зрителей. Избавьтесь от абсурдных ограничений».

Посыл такой: неужели в торговых центрах гораздо больше шансов уберечься от коронавируса?