Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
АПЛ опубликовала заявление, что матч «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» не состоится из-за соображений безопасности. Это коллективное решение полиции, двух клубов и местных властей. Точной даты старта игры нет. Так произошло из-за протеста фанатов.
Английские фанаты обычно не ходят на матчи из-за пандемии коронавируса, но это не мешает им протестовать. Так болельщики останавливали клубные автобусы во время объявления о старте Суперлиги. Потом они же протестовали против владельцев клуба, когда приезжали на базу. Так делали именно фанаты «МЮ» – с ними разговаривал даже Сульшер.
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Теперь – новый уровень. Около 200 фанатов «МЮ» прорвались внутрь стадиона «Олд Траффорд». За два часа до старта игры «МЮ» и «Ливерпуля» они гуляли по газону с плакатами, разбивали телекамеры, выкрикивали лозунги. Так болельщики выражали протест против владельцев клуба. Они призывали их к продаже клуба – все из-за ситуации с Суперлигой.
Фанаты ушли с газона только за час до планируемого времени старта игры. Sky снимал все происходящее. Он же писал, что главный судья матча не смог выйти из машины рядом со стадионом – все блокировали фанаты. Команды оставались в отеле в то время, когда обычно планировали отъезд на стадион. Рядом тоже были протестующие.
Что было рядом со стадионом:
Были столкновения фанатов и полиции:
Фотографии протеста:
Ситуация немного наладилась к 18:00 по Москве. К этому времени полиция оттеснила протестующих с территории стадиона и очистила зону вокруг отеля. АПЛ объявила о переносе старта матча, но не назвала точное время. Зато судья Майкл Оливер все-таки попал на «Олд Траффорд», а команды хотя бы начали подготовку к отъезду на стадион.
Протест в это время все равно продолжался. Sky Sports пообщался с некоторыми фанатами. Они рассказывали, что с гордостью стали частью этого протеста. Сотрудники стадиона подготовили поле, но игра все равно не состоялась.
Разгон фанатов проходил слишком долго.