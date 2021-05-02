Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры

АПЛ опубликовала заявление, что матч «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» не состоится из-за соображений безопасности. Это коллективное решение полиции, двух клубов и местных властей. Точной даты старта игры нет. Так произошло из-за протеста фанатов.

Английские фанаты обычно не ходят на матчи из-за пандемии коронавируса, но это не мешает им протестовать. Так болельщики останавливали клубные автобусы во время объявления о старте Суперлиги. Потом они же протестовали против владельцев клуба, когда приезжали на базу. Так делали именно фанаты «МЮ» – с ними разговаривал даже Сульшер.

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Теперь – новый уровень. Около 200 фанатов «МЮ» прорвались внутрь стадиона «Олд Траффорд». За два часа до старта игры «МЮ» и «Ливерпуля» они гуляли по газону с плакатами, разбивали телекамеры, выкрикивали лозунги. Так болельщики выражали протест против владельцев клуба. Они призывали их к продаже клуба – все из-за ситуации с Суперлигой.

Фанаты ушли с газона только за час до планируемого времени старта игры. Sky снимал все происходящее. Он же писал, что главный судья матча не смог выйти из машины рядом со стадионом – все блокировали фанаты. Команды оставались в отеле в то время, когда обычно планировали отъезд на стадион. Рядом тоже были протестующие.