Фанаты нападают на топ-клубы за заговор Суперлиги. Ворвались на базу «МЮ», перекрыли дорогу «Реалу»

Руководители клубов-основателей Суперлиги подают извинения так, чтобы задобрить фанатов. Якобы именно их протест они услышали, когда отказывались от дальнейшего участия в проекте. Уже доказано, что это не так. Вмешательство Бориса Джонсона, отказ стриминговых сервисов, отсутствие единения у клубов – все это повлияло больше, чем фанатское недовольство.

Такие объяснения и закрытие проекта Суперлиги фанатов не убедили. Больше всех теперь страдает «МЮ». Сначала клуб объявил о скором уходе Эда Вудворда – он закончит работу в конце 2021 года. Дальше появились слухи, что теперь Глейзеры могут продать клуб. Тут же – фанатское давление на владельцев. Они пришли на тренировочную базу «МЮ».

Всего около 20 человек прорвались на базу для акции протеста. Фанаты показали плакаты против владельцев. «Мы решаем, когда вы играете», – такая надпись была на одном из них. Сульшер и его помощники вышли к протестующим фанатам. От игроков к ним добавился Неманья Матич. Они поговорили и обсудили акцию. Подробно мы рассказали о ней тут:

Болельщики «МЮ» заблокировали вход на базу клуба, требуя ухода владельцев. После разговора с тренером они разошлись