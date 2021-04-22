Фанаты нападают на топ-клубы за заговор Суперлиги. Ворвались на базу «МЮ», перекрыли дорогу «Реалу»
Руководители клубов-основателей Суперлиги подают извинения так, чтобы задобрить фанатов. Якобы именно их протест они услышали, когда отказывались от дальнейшего участия в проекте. Уже доказано, что это не так. Вмешательство Бориса Джонсона, отказ стриминговых сервисов, отсутствие единения у клубов – все это повлияло больше, чем фанатское недовольство.
Такие объяснения и закрытие проекта Суперлиги фанатов не убедили. Больше всех теперь страдает «МЮ». Сначала клуб объявил о скором уходе Эда Вудворда – он закончит работу в конце 2021 года. Дальше появились слухи, что теперь Глейзеры могут продать клуб. Тут же – фанатское давление на владельцев. Они пришли на тренировочную базу «МЮ».
Всего около 20 человек прорвались на базу для акции протеста. Фанаты показали плакаты против владельцев. «Мы решаем, когда вы играете», – такая надпись была на одном из них. Сульшер и его помощники вышли к протестующим фанатам. От игроков к ним добавился Неманья Матич. Они поговорили и обсудили акцию. Подробно мы рассказали о ней тут:
Болельщики «МЮ» заблокировали вход на базу клуба, требуя ухода владельцев. После разговора с тренером они разошлись
За несколько часов до этого в Испании «Реал» разгромил «Кадис» (3:0). Бензема оформил дубль, «Реал» возглавил таблицу чемпионата Испании. «Суперлига? Футбол для всех», – с такими надписями на футболках вышли игроки «Кадиса». Перед игрой был фанатский протест на улицах города.
Так фанаты реагировали, когда мимо проезжал автобус с игроками «Реала». Некоторые выходили с плакатами прямо на дорогу.
Аккаунты фанатов «Реала» распространяют и другую информацию: на следующий день после матча с «Кадисом» они организовали протест уже в Мадриде. До этого в Англии прошла акция фанатов «Тоттенхэма» – они призывали к уходу клубных акционеров и руководителей. Один из тезисов: «Мы хотим вернуть наш «Тоттенхэм».
Мы рассказывали в отдельном материале, что новая реформа Лиги чемпионов тоже похожа на Суперлигу. Фанаты в Дортмунде посвятили свой новый протест ей: «Реформа Лиги чемпионов – компромисс, который поддерживает тех, кому не знакомы компромиссы». Сама «Боруссия» изначально отказывалась от участия в Суперлиге.
Формально Суперлига завершилась просто: руководители клубов столкнулись с негативом, а потом массово вышли из проекта. Выделилось даже руководство «Арсенала», которое даже выпустило отдельное открытое письмо. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призывал всех к единению еще в первый из двух дней существования Суперлиги.
Идея Суперлиги появилась в переговорах клубных руководителей. Работники клубов и фанаты оказались на одной стороне – они узнали об этом уже после всех договоренностей. С игроками все просто: контракты мешают им идти на открытые действия. Поэтому максимум от футболистов – это посты об истории ЛЧ и пара слов о несогласии с новым проектом.
Фанаты с первых дней выражали массовый протест – в Англии им не помешали даже закрытые стадионы. Они договорились с представителями «Ливерпуля» о снятии баннеров, а потом с криками пришли к арене «Лидса». Досталось и «Челси», который проводил матч за пару часов до закрытия Суперлиги. Успокаивать толпу вышел Петр Чех – и попросил у них немного времени.
Уже после закрытия Суперлиги фанатов «Челси» высмеял Флорентино Перес: «Их было 40 человек за пределами «Стэмфорд Бридж». Кто их туда привел? Эти же люди, которые нацепили футболки против Суперлиги на игроков «Кадиса». Все это интересно на фоне будущего матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси». Они сыграют в полуфинале.
Перес забыл массовое празднование, которое было после первых инсайдов о закрытии Суперлиги. Пока эти яркие эмоции еще никто не перекрыл: