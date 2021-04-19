Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер

«Ливерпуль» – первый клуб-основатель Суперлиги, который вышел на матч национального чемпионата. Фанаты встретились с представителями клуба еще утром. Попросили, чтобы на следующем домашнем матче не было баннеров на их трибуне. И тут же развесили на ограду траурные баннеры – они отсылали к смерти клуба в 2021 году.

В этот день «Ливерпуль» вышел на гостевой матч против «Лидса». Юрген Клопп перед игрой выдал большой монолог о единении. Рассказал, что все сотрудники клуба только вчера узнали о вступлении «Ливерпуля» в Суперлигу. Попросил фанатов, чтобы те ни в чем не обвиняли игроков. Потому что они в этой ситуации ничего не решают.

Еще Клопп сказал: «Мне 53 года. С тех пор, как я начал заниматься профессиональным футболом, Лига чемпионов всегда была там. Моей целью всегда было тренировать команду из Лиги чемпионов. У меня нет с ней никаких проблем». Даже сделал отсылку к «Вест Хэму» – тот сейчас претендует на место в Лиге чемпионов: «Мне нравится, что у них есть шанс».