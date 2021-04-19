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#Суперлига #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Лидс

Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер

19 апреля, 23:10

Фанаты «Лидса» написали на картонке, что футбол умер.

www.imago-images.de/Global Look Press

«Ливерпуль» – первый клуб-основатель Суперлиги, который вышел на матч национального чемпионата. Фанаты встретились с представителями клуба еще утром. Попросили, чтобы на следующем домашнем матче не было баннеров на их трибуне. И тут же развесили на ограду траурные баннеры – они отсылали к смерти клуба в 2021 году.

В этот день «Ливерпуль» вышел на гостевой матч против «Лидса». Юрген Клопп перед игрой выдал большой монолог о единении. Рассказал, что все сотрудники клуба только вчера узнали о вступлении «Ливерпуля» в Суперлигу. Попросил фанатов, чтобы те ни в чем не обвиняли игроков. Потому что они в этой ситуации ничего не решают.

Еще Клопп сказал: «Мне 53 года. С тех пор, как я начал заниматься профессиональным футболом, Лига чемпионов всегда была там. Моей целью всегда было тренировать команду из Лиги чемпионов. У меня нет с ней никаких проблем». Даже сделал отсылку к «Вест Хэму» – тот сейчас претендует на место в Лиге чемпионов: «Мне нравится, что у них есть шанс».

Клопп признал необходимость перемен, но нужны только грамотные и подготовленные решения. «Лидс» в этот момент бомбил поддержкой Лиги чемпионов и полным протестом против Суперлиги. Игрок «Лидса» Матеуш Клих ответил одному из фанатов в твиттере фотографией баннера: «Созданный бедными, украденный богатыми».

На предматчевую разминку «Лидс» вышел в футболках с логотипом Лиги чемпионов. «Заслужи это», – такие слова оказались под ним. На спинах были другие надписи – о футболе для фанатов. Спортивный директор «Лидса» Виктор Орта показывал такую перед стартом матча.

www.imago-images.de/Global Look Press

«Лидс» продвигал футбол для фанатов и через баннеры:

Фанаты «Ливерпуля» пришли к стадиону с баннерами против вступления клуба в Суперлигу. Когда подъехал автобус «Ливерпуля», они неодобрительно загудели.

Что происходило вокруг стадиона:

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Журналист Джеймс Пирс развил забавный факт. Когда автобус «Ливерпуля» только выезжал, саксофонист сыграл перед ним песню ABBA – Money, Money, Money. Во время матча игроки «Ливерпуля» снова ее услышали. Тиаго даже остановился. Еще болельщики пели и кричали о деньгах.

Фанаты «Ливерпуля» не ограничивались одними баннерами и шутливыми песнями. Некоторые дошли до того, что сожгли клубные футболки рядом со стадионом «Лидса». Тогда же неожиданно пролетел самолет с хэштегом: «Скажи нет Суперлиге».

www.imago-images.de/Global Look Press

Что было в игре:

Матч завершен
Лидс
Лидс
Льоренте 87
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 31
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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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