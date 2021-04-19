Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?
Флорентино Перес – председатель Суперлиги.
Флорентино Перес – президент «Реала», который в середине десятилетия выиграл четыре Лиги чемпионов за пять лет (и может выиграть пятую за восемь – «Реал» недавно вышел в полуфинал ЛЧ).
Неужели это один человек? Почему такой успешный в Европе менеджер на это пошел? Зачем он сам разбивает работающую под него систему и строит на ее месте наказуемую Суперлигу?
Сейчас разберемся.
Может, «Реал» мало заработал победами в ЛЧ?
Как распознать финансовую выгоду «Реала» при переходе в Суперлигу? Вот сколько «Реал» заработал, выиграв ЛЧ четырежды за прошлое десятилетие:
💰 Сезон-2013/14 – 57,4 миллиона евро.
💰 Сезон-2015/16 – 80 миллионов евро.
💰 Сезон-2016/17 – 81 миллион евро.
💰 Сезон-2017/18 – 88,6 миллиона евро.
Доход победителя ЛЧ-2019/20 «Баварии» составил 128 миллионов евро. И это новый рекорд. Все это с учетом, что «Бавария» выиграла вообще все свои матчи в турнире, где каждая победа оплачивается дополнительно.
Что ждет участника или победителя Суперлиги – официально пока неизвестно. Есть только предположения испанской прессы, которые позволяют оценить масштаб: Marca пишет, что каждый участник получит 350 миллионов, а победитель – около 400.
То есть за одно участие «Реал» получит больше, чем за четыре выигранных ЛЧ. Ух.
Или «Реал» мало зарабатывает в пандемию?
Бюджет на сезон-2020/21 года – 617 миллионов, что на 300 меньше ожидаемого. Все из-за пандемии. Сумма прибыли за год составила символические 313 тысяч евро.
Важная статья расходов – реконструкция «Сантьяго Бернабеу». Но Перес заверил, что на бухгалтерию это не влияет: «Реал» взял ссуду на 575 миллионов на 30 лет, и первый платеж будет не раньше 2023 года.
А, может, Перес сам хочет заработать?
Перес поднял два миллиарда долларов на строительном бизнесе. Он гендиректор крупнейшей строительной компании в Испании. Ему уже 74 года, а его личное состояние оценивается примерно в 2,3 миллиарда.
Но в нем еще жива соревновательность. Интересную цитату не так давно выдал редактор Forbes Андрес Родригес. «Перес всегда недоволен, когда Forbes размещает в рейтинге самых дорогих клубов мира «Барселону» выше «Реала». Тем более «Барса» обошла конкурента всего лишь на шесть миллионов. Кажется, что он воспринимает поражение в рейтинге как личное».
Кстати, с бизнесом у Переса не всегда все хорошо. Например, в 2020 году компанию покинул Марселино Фернандес, при котором она потерпела убытки из-за инвестиций на Ближнем Востоке и вынуждена компенсировать 400 миллионов евро на своих счетах.
Или Пересу просто нравится идея?
⭕️ Президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что Перес уже лет 30 мечтает о создании Суперлиги.
⭕️ Сам Перес публично говорил о Суперлиге еще в 2009-м и убеждал: «Лучшие должны играть с лучшими. Пока в Лиге чемпионов это происходит не всегда».
⭕️ Спустя десять лет он рассказал о своей идее Джанни Инфантино и европейским топ-клубам: два дивизиона по 20 команд (только из топ-5 лиг).
⭕️ В конце 2020-го Перес говорил, что футболу нужен импульс и «Реал» станет частью этого.
Все это пока похоже на громкие речи, но Перес рассуждает дальше: ответственность больших клубов – удовлетворить потребности четырех миллиардов фанатов по всему миру. «Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире».
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