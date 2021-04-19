Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?

Флорентино Перес – председатель Суперлиги.

Флорентино Перес – президент «Реала», который в середине десятилетия выиграл четыре Лиги чемпионов за пять лет (и может выиграть пятую за восемь – «Реал» недавно вышел в полуфинал ЛЧ).

Неужели это один человек? Почему такой успешный в Европе менеджер на это пошел? Зачем он сам разбивает работающую под него систему и строит на ее месте наказуемую Суперлигу?

Сейчас разберемся.

Может, «Реал» мало заработал победами в ЛЧ?

Как распознать финансовую выгоду «Реала» при переходе в Суперлигу? Вот сколько «Реал» заработал, выиграв ЛЧ четырежды за прошлое десятилетие:

💰 Сезон-2013/14 – 57,4 миллиона евро.

💰 Сезон-2015/16 – 80 миллионов евро.

💰 Сезон-2016/17 – 81 миллион евро.

💰 Сезон-2017/18 – 88,6 миллиона евро.

Доход победителя ЛЧ-2019/20 «Баварии» составил 128 миллионов евро. И это новый рекорд. Все это с учетом, что «Бавария» выиграла вообще все свои матчи в турнире, где каждая победа оплачивается дополнительно.

Что ждет участника или победителя Суперлиги – официально пока неизвестно. Есть только предположения испанской прессы, которые позволяют оценить масштаб: Marca пишет, что каждый участник получит 350 миллионов, а победитель – около 400.

То есть за одно участие «Реал» получит больше, чем за четыре выигранных ЛЧ. Ух.