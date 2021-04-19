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#Суперлига #Футбол #УЕФА

Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Заявленный формат Суперлиги прямо пересекается с клубными доходами:

  • Всего в Суперлиге уже есть 12 клубов-основателей.
  • Планируется выступление 20 клубов: 15 клубов-основателей и сменная пятерка.
  • Они разделятся на две группы по 10 клубов.
  • В плей-офф выйдут по четыре клуба из каждой группы.

В пресс-релизе Суперлиги прописана конкретная денежная идея. Выплаты солидарности за начальный период существования превысят 10 миллиардов евро. Клубы-основатели сформируют четкую систему расходов, а в обмен на это получат единовременную выплату в 3,5 миллиарда евро. Потратят ее на инфраструктуру и преодоление последствий коронавируса.

Джоэл Глейзер в том же пресс-релизе утверждает, что Суперлига увеличит финансовую поддержку всей широкой футбольной пирамиды. В этом и смысл денежных выплат солидарности. Формально все это выглядит так: Суперлига заработает, но часть собственных денег передаст всем клубам. УЕФА тоже так делает, но выдает цифры в разы меньше.

www.imago-images.de/Global Look Press

В официальном пресс-релизе УЕФА объяснял формат поддержки для европейских клубов, которые не участвуют в еврокубках. В сезоне-2020/21 на них выделено 125 миллионов евро. Позже к этой сумме добавятся еще 10 миллионов евро. Суперлига не дает расклад по сезонам в вопросе солидарных выплат – только размытый первоначальный период.

The Athletic пишет, что этот период составляет 23 года. Получается, что Суперлига обещает выплачивать всем европейским лигам и клубам в среднем около 434 миллионов евро за сезон. Пока руководители Суперлиги просто заявляли, что их выплаты солидарности будут существенно больше гарантированных от УЕФА. 

Еще раз: деньги достанутся и тем, кого нет в Суперлиге.

«Ювентус» в отдельном пресс-релизе подробно объяснил тему с распределением 3,5 миллиарда евро между клубами-основателями Суперлиги. Пока нет четкого числа клубов-основателей, поэтому нет и конкретных процентов по распределению этой суммы между ними. Тут же важно, что они получат деньги только после фактического старта Суперлиги и продажи телеправ.

El Pais расписывал, что суммы распределятся разбросом от 100 до 350 миллионов для каждого из клубов-основателей. Сравним эту единовременную выплату с максимальным доходом за сезон-2020/21 в Лиге чемпионов. Marca пишет, что победитель Лиги чемпионов получает от УЕФА примерно 120 миллионов евро. Остальные клубы зарабатывают меньше.

В том же материале Marca рассказывала, что победитель Суперлиги может получить 400 миллионов евро. Еще инсайд: каждый клуб-участник получит по 350 миллионов. Турнир планируется на август, но у него пока нет даже официального вещателя. Именно продажа телеправ решит денежную судьбу Суперлиги – на доходы от них надеются и спонсоры турнира.

The Guardian сравнивает проект с американскими лигами, где главное – стабильная прибыль. Пока известно, что основным спонсором выступит банк JP Morgan. Он вложит в развитие Суперлиги около 5 миллиардов евро. Представители JP Morgan подтвердили, что занимаются финансированием сделки. Они тоже надеются на телеправа.

Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами

SVEN SIMON/Global Look Press

Потенциально высокие доходы – главная мотивация для участников Суперлиги. Sportsnet расписывал сравнение по потенциальным планам на продажу телеправ. Суперлига планирует ежегодно получать от вещателей 4 миллиарда евро. УЕФА получал по 3,25 миллиарда за сезон с прав на Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Клубы-участники не планируют выход из чемпионатов. Суперлига заменит им Лигу чемпионов и другие еврокубки. Позиция УЕФА – так нельзя. Сейчас УЕФА готовит иск на 50-60 миллиардов долларов против всех, кто пойдет в Суперлигу. Исключение из остальных еврокубков – логичный исход. Но УЕФА продвигает и идею, что эти клубы надо убрать даже из национальных лиг.

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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