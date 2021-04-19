Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги

В официальном пресс-релизе УЕФА объяснял формат поддержки для европейских клубов, которые не участвуют в еврокубках. В сезоне-2020/21 на них выделено 125 миллионов евро. Позже к этой сумме добавятся еще 10 миллионов евро. Суперлига не дает расклад по сезонам в вопросе солидарных выплат – только размытый первоначальный период.

The Athletic пишет, что этот период составляет 23 года . Получается, что Суперлига обещает выплачивать всем европейским лигам и клубам в среднем около 434 миллионов евро за сезон. Пока руководители Суперлиги просто заявляли, что их выплаты солидарности будут существенно больше гарантированных от УЕФА.

Еще раз: деньги достанутся и тем, кого нет в Суперлиге.