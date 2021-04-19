12 клубов объявили о создании Суперлиги
В последние пару дней ходило много слухов о создании Суперлиги. Теперь – официальное подтверждение.
В создании Суперлиги участвовали изначально 12 команд:
🏴 «Арсенал».
🏴 «Челси».
🏴 «Ливерпуль».
🏴 «Манчестер Сити».
🏴 «Манчестер Юнайтед».
🏴 «Тоттенхэм».
🇮🇹 «Милан».
🇮🇹 «Интер».
🇮🇹 «Ювентус».
🇪🇸 «Атлетико».
🇪🇸 «Барселона».
🇪🇸 «Реал».
В официальном заявлении говорится, что Суперлига надеется на сотрудничество с УЕФА, чтобы это не навредило ни одному турниру.
«Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола. Кроме того, в течение ряда лет клубы-основатели ставили перед собой цель повышать качество и интенсивность существующих европейских соревнований на протяжении каждого сезона и создавать формат для регулярных соревнований ведущих клубов и игроков».