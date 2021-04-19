12 клубов объявили о создании Суперлиги

В последние пару дней ходило много слухов о создании Суперлиги. Теперь – официальное подтверждение.

В создании Суперлиги участвовали изначально 12 команд:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Арсенал».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Тоттенхэм».

🇮🇹 «Милан».

🇮🇹 «Интер».

🇮🇹 «Ювентус».

🇪🇸 «Атлетико».

🇪🇸 «Барселона».

🇪🇸 «Реал».

В официальном заявлении говорится, что Суперлига надеется на сотрудничество с УЕФА, чтобы это не навредило ни одному турниру.

«Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола. Кроме того, в течение ряда лет клубы-основатели ставили перед собой цель повышать качество и интенсивность существующих европейских соревнований на протяжении каждого сезона и создавать формат для регулярных соревнований ведущих клубов и игроков».