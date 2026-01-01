УЕФА

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Спортивная организация, управляющая футболом в Европе
Дата основания
15 июня 1954 г.
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Футбол
УЕФА разрешила пиццерии название блюда «Лига шампиньонов». И объяснила изначальный запрет «излишним усердием» юристов
#УЕФА
Футбол
Немецкая пиццерия рассказала об иске от УЕФА из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»
#УЕФА
Футбол
Вице-президент УЕФА анонсировал участие южноамериканских сборных в Лиге наций с 2024 года
#Лига наций
Футбол
УЕФА повторно проведет жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. При первой процедуре допустили ошибки
#Лига чемпионов
Футбол
УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушения финансового фэйр-плей. В их числе – «Порту», «Спортинг» и «Астана»
#УЕФА
Футбол
УЕФА закрыл для фанатов «Вест Хэма» трибуну на гостевом матче Лиги Европы из-за беспорядков
#Вест Хэм
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Материалы
Как Санкт-Петербург готовился к финалу Лиги чемпионов – и что будет с затратами после его потери: 650 волонтеров, 600 млн бюджета, миллиардная аудитория
#Газпром Арена
Сколько денег приносит Лига конференций УЕФА и как ее экономика отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов
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#Лига конференций УЕФА
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УЕФА не допустит российские клубы до еврокубков в сезоне-2022/23, Россия отстранена от выступлений в Лиге наций
#УЕФА
УЕФА подал в суд на пиццерию маленького немецкого города – из-за блюда «Лига шампиньонов» 🍕
#УЕФА
УЕФА запретил «Аяксу» изображение трех птичек на форме в честь песни Боба Марли. Эх, ну почему? 😕
#Аякс
Почему отменено правило выездного гола спустя 56 лет? Это повлияет на зрелищность? А какие есть альтернативы? Разбираем историческое решение УЕФА
#УЕФА
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