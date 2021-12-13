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УЕФА повторно проведет жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. При первой процедуре допустили ошибки

час назад

УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, но спустя полтора часа аннулировал результаты. Это произошло из-за технических ошибок, допущенных в первой процедуре.

Речь идет о следующем эпизоде:

  • Организаторы вытянули «Манчестер Юнайтед» в пару к «Вильярреалу». Но эти команды уже играли на групповом этапе и по регламенту не могут сыграть в 1/8 финала. Поэтому жребий «Вильярреала» провели повторно, а шар «МЮ» запечатали.
  • Однако при следующем жребии УЕФА не положил шар «МЮ» в корзину. И когда организаторы вытягивали пару «Атлетико», «МЮ» не было в числе потенциальных соперников.

«Атлетико» из-за сложившейся ситуации обратился в УЕФА и потребовал разъяснений. УЕФА в итоге согласился провести новую жеребьевку. 

Он объяснил, что возникла «техническая проблема с программным обеспечением внешнего поставщика». Этот поставщик сообщает участникам жеребьевки, какие команды имеют право играть друг с другом.

Новая жеребьевка пройдет 13 декабря в 17:00 по Москве. 

Результаты аннулированной жеребьевки:

  • 🇵🇹 «Бенфика» – 🇪🇸 «Реал»
  • 🇪🇸 «Вильярреал» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ман Сити»
  • 🇪🇸 «Атлетико» – 🇩🇪 «Бавария»
  • 🇦🇹 «Зальцбург» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль»
  • 🇮🇹 «Интер» – 🇳🇱 «Аякс»
  • 🇵🇹 «Спортинг» – 🇮🇹 «Ювентус»
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси» – 🇫🇷 «Лилль»
  • 🇫🇷 «ПСЖ» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «МЮ»
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Источник:
УЕФА
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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