УЕФА повторно проведет жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. При первой процедуре допустили ошибки

«Атлетико» из-за сложившейся ситуации обратился в УЕФА и потребовал разъяснений. УЕФА в итоге согласился провести новую жеребьевку.

Он объяснил, что возникла «техническая проблема с программным обеспечением внешнего поставщика». Этот поставщик сообщает участникам жеребьевки, какие команды имеют право играть друг с другом.

Новая жеребьевка пройдет 13 декабря в 17:00 по Москве.

Результаты аннулированной жеребьевки: