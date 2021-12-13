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УЕФА повторно проведет жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. При первой процедуре допустили ошибки
час назад
УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, но спустя полтора часа аннулировал результаты. Это произошло из-за технических ошибок, допущенных в первой процедуре.
Речь идет о следующем эпизоде:
- Организаторы вытянули «Манчестер Юнайтед» в пару к «Вильярреалу». Но эти команды уже играли на групповом этапе и по регламенту не могут сыграть в 1/8 финала. Поэтому жребий «Вильярреала» провели повторно, а шар «МЮ» запечатали.
- Однако при следующем жребии УЕФА не положил шар «МЮ» в корзину. И когда организаторы вытягивали пару «Атлетико», «МЮ» не было в числе потенциальных соперников.
«Атлетико» из-за сложившейся ситуации обратился в УЕФА и потребовал разъяснений. УЕФА в итоге согласился провести новую жеребьевку.
Он объяснил, что возникла «техническая проблема с программным обеспечением внешнего поставщика». Этот поставщик сообщает участникам жеребьевки, какие команды имеют право играть друг с другом.
Новая жеребьевка пройдет 13 декабря в 17:00 по Москве.
Результаты аннулированной жеребьевки:
- 🇵🇹 «Бенфика» – 🇪🇸 «Реал»
- 🇪🇸 «Вильярреал» – 🏴 «Ман Сити»
- 🇪🇸 «Атлетико» – 🇩🇪 «Бавария»
- 🇦🇹 «Зальцбург» – 🏴 «Ливерпуль»
- 🇮🇹 «Интер» – 🇳🇱 «Аякс»
- 🇵🇹 «Спортинг» – 🇮🇹 «Ювентус»
- 🏴 «Челси» – 🇫🇷 «Лилль»
- 🇫🇷 «ПСЖ» – 🏴 «МЮ»
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