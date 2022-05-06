Лилль

Лилль
Lille
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www.losc.fr/
Страна
Франция
Стадион
Пьер Моруа
Тренер
Жослен Гурвеннек
Ж. Гурвеннек
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
6
Жозе Фонте Ж. Фонте 		Защ 38 35 0 2 2 0
21
Бенжамин Андре Б. Андре 		Пол 31 31 2 1 8 1
9
Джонатан Дэвид Д. Дэвид 		Нап 22 30 13 0 3 0
2
Зеки Челик З. Челик 		Защ 25 27 2 1 9 0
7
Жонатан Бамба Ж. Бамба 		Пол 26 26 1 1 2 0
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Ближайшие матчи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Лилль
-:-
Монако
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Лилль
-
Монако
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Ницца
-:-
Лилль
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Ницца
-
Лилль
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Лилль
-:-
Ренн
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Лилль
-
Ренн
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
8
Ланс
35 15 10 10 55:44 55
9
Нант
35 14 9 12 50:43 51
10
Лилль
35 13 12 10 42:43 51
11
Брест
35 13 9 13 45:48 48
12
Реймс
35 10 13 12 38:38 43
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 14:00
Труа
3 : 0
Лилль
01.05.2022 01 мая 2022 вс 14:00
35 тур
Труа
3
Лилль
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 18:05
Лилль
1 : 0
Страсбур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 18:05
34 тур
Лилль
1
Страсбур
0
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
Реймс
2 : 1
Лилль
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
33 тур
Реймс
2
Лилль
1
Франция. Лига 1 , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
Лилль
1 : 2
Ланс
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
32 тур
Лилль
1
Ланс
2
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Лилль
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
31 тур
Анжер
1
Лилль
1
Франция. Лига 1 , 31 тур
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