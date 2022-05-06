Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
6Жозе Фонте Ж. Фонте
|Защ
|38
|35
|0
|2
|2
|0
|
21Бенжамин Андре Б. Андре
|Пол
|31
|31
|2
|1
|8
|1
|
9Джонатан Дэвид Д. Дэвид
|Нап
|22
|30
|13
|0
|3
|0
|
2Зеки Челик З. Челик
|Защ
|25
|27
|2
|1
|9
|0
|
7Жонатан Бамба Ж. Бамба
|Пол
|26
|26
|1
|1
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
8
|35
|15
|10
|10
|55:44
|55
|
9
|35
|14
|9
|12
|50:43
|51
|
10
|35
|13
|12
|10
|42:43
|51
|
11
|35
|13
|9
|13
|45:48
|48
|
12
|35
|10
|13
|12
|38:38
|43
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