Фанаты «Челси» пели в честь Абрамовича в Лилле и подрались с местной полицией – она применила слезоточивый газ
«Челси» выиграл 2:0 у «Лилля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и приехал на ответную игру. Между этими матчами, 10 марта, стало известно, что Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Это вызвало проблемы:
☁️ Продажа «Челси» заблокирована.
☁️ Клубный магазин закрылся, билеты продавать нельзя.
☁️ Титульный спонсор приостановил сотрудничество.
☁️ Временно заблокирован банковский счет «Челси».
☁️ Под угрозой даже был сам матч «Лилль» – «Челси» из-за санкций Евросоюза в отношении Абрамовича.
☁️ Есть также угроза того, что «Челси» не завершит сезон.
Но матч во Франции состоялся («Челси» снова выиграл и вышел дальше), а перед этим фанаты «Челси» разгуливали по Лиллю.
🍾 Они выпивали в баре и скандировали имя Абрамовича.
🍾 Там они столкнулись с французской полицией и стали бросать в нее бутылки.
🍾 Полиция применила баллончики со слезоточивым газом. Многие фанаты были пьяны.
Позже представитель местной полиции сказал, что приехал на вызов из-за жалобы на поведение фанатов. Лилль посетили примерно 2500 болельщиков «Челси».
Ранее в Великобритании поддержка Абрамовича фанатами вызвала полемику – они делали это громко и регулярно скандировали его имя. Журналист Люк Эдвардс предложил запретить фанатам «Челси» посещать стадион из-за этих кричалок. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также призвал не заниматься скандированием.
Еще ярче во всей истории высказывался главный тренер «Челси» Томас Тухель.
🌟 Услышав слова пресс-секретаря, Тухель сказал: «Не знаю, может, это самая важная тема для обсуждения в парламенте. Если они обсуждают это, возможно, нам стоит начать беспокоиться из-за их приоритетов».
🌟 Узнав о том, что до Лилля, возможно, не придется добираться самолетом, ответил: «Если нет, то поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не будет автобуса, то я сам поведу минивэн. Если бы меня 30 лет назад попросили побыть на бровке во время матча Лиги чемпионов, я бы только спросил, когда мне быть на месте».
🌟 Сейчас обсуждается возможный уход игроков и тренеров из «Челси». Тухель непреклонен: «Никаких сомнений в том, что я останусь до конца сезона. Это огромный клуб с большой историей, тут работают сотни людей, поэтому важно не унывать и помогать им отвлечься. Нам нужно верить в процесс, который ведется в отношении клуба».
«Челси» продолжает выступление в АПЛ, борется за Кубок Англии и сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. С турнирами все ясно, но будущее клуба пока под вопросом.