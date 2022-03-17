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Челси
Лига чемпионов
Лилль
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#Челси #Лига чемпионов #Лилль

Фанаты «Челси» пели в честь Абрамовича в Лилле и подрались с местной полицией – она применила слезоточивый газ

17 часов назад

Скриншоты с видео DailyMail

«Челси» выиграл 2:0 у «Лилля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и приехал на ответную игру. Между этими матчами, 10 марта, стало известно, что Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Это вызвало проблемы:

☁️ Продажа «Челси» заблокирована.

☁️ Клубный магазин закрылся, билеты продавать нельзя.

☁️ Титульный спонсор приостановил сотрудничество.

☁️ Временно заблокирован банковский счет «Челси».

☁️ Под угрозой даже был сам матч «Лилль» – «Челси» из-за санкций Евросоюза в отношении Абрамовича.

☁️ Есть также угроза того, что «Челси» не завершит сезон.

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Но матч во Франции состоялся («Челси» снова выиграл и вышел дальше), а перед этим фанаты «Челси» разгуливали по Лиллю.

🍾 Они выпивали в баре и скандировали имя Абрамовича.

🍾 Там они столкнулись с французской полицией и стали бросать в нее бутылки.

🍾 Полиция применила баллончики со слезоточивым газом. Многие фанаты были пьяны.

Позже представитель местной полиции сказал, что приехал на вызов из-за жалобы на поведение фанатов. Лилль посетили примерно 2500 болельщиков «Челси».

Скриншоты с видео DailyMail

Скриншоты с видео DailyMail

Ранее в Великобритании поддержка Абрамовича фанатами вызвала полемику – они делали это громко и регулярно скандировали его имя. Журналист Люк Эдвардс предложил запретить фанатам «Челси» посещать стадион из-за этих кричалок. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также призвал не заниматься скандированием.

Еще ярче во всей истории высказывался главный тренер «Челси» Томас Тухель.

🌟 Услышав слова пресс-секретаря, Тухель сказал: «Не знаю, может, это самая важная тема для обсуждения в парламенте. Если они обсуждают это, возможно, нам стоит начать беспокоиться из-за их приоритетов».

🌟 Узнав о том, что до Лилля, возможно, не придется добираться самолетом, ответил: «Если нет, то поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не будет автобуса, то я сам поведу минивэн. Если бы меня 30 лет назад попросили побыть на бровке во время матча Лиги чемпионов, я бы только спросил, когда мне быть на месте».

🌟 Сейчас обсуждается возможный уход игроков и тренеров из «Челси». Тухель непреклонен: «Никаких сомнений в том, что я останусь до конца сезона. Это огромный клуб с большой историей, тут работают сотни людей, поэтому важно не унывать и помогать им отвлечься. Нам нужно верить в процесс, который ведется в отношении клуба».

www.imago-images.de / Global Look Press

«Челси» продолжает выступление в АПЛ, борется за Кубок Англии и сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. С турнирами все ясно, но будущее клуба пока под вопросом.

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