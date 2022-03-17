Фанаты «Челси» пели в честь Абрамовича в Лилле и подрались с местной полицией – она применила слезоточивый газ

Но матч во Франции состоялся («Челси» снова выиграл и вышел дальше), а перед этим фанаты «Челси» разгуливали по Лиллю.

🍾 Они выпивали в баре и скандировали имя Абрамовича.

🍾 Там они столкнулись с французской полицией и стали бросать в нее бутылки.

🍾 Полиция применила баллончики со слезоточивым газом. Многие фанаты были пьяны.

Позже представитель местной полиции сказал, что приехал на вызов из-за жалобы на поведение фанатов. Лилль посетили примерно 2500 болельщиков «Челси».